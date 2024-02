U EVROPI NE POSTOJI TAKAV PROGRAM: Ministar Jovanović - "Skok u budućnost - Srbija 2027 simbolizuje pobedu Srbije"

MINISTAR informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović je gostujući danas u emisiji Info Jutro na TV Informer istakao da program Skok u budućnost – Srbija 2027. simbolizuje pobedu Srbije.

- To je program kakav Srbija do sad nije ni imala, ali ne samo Srbija, rekao bih da i u Evropi ne postoji takav program. Ovaj program simbolizuje pobedu Srbije, uspešnu Srbiju, veoma ambiciozan program i rekao bih da je predsednik Aleksandar Vučić jedini političar koji je zahvaljujući svojoj snazi i svojoj politici, odlučnosti i viziji u svim ovim geopolitičkim dešavanjima ima snage da sprovede taj program. Naravno mi mu svi moramo pomoći i već sad radimo danonoćno da realizujemo taj program. On se sastoji od nekih šest koraka – šest stavki, a naravno pod broj jedan je standard građana, rast plata i penzija, minimalne zarade, a već na mestu broj dva je modernizacija, rekao je Jovanović.

Govoreći o modernizaciji, Jovanović je istakao da ona znači dalju digitalizaciju, dalje ulaganje u nauku, tehnologiju i veštačku inteligenciju.

- Mi sve više ulažemo u napredne tehnologije. Dolaze investitori koji koriste napredne tehnologije i digitalizaciju u industrijskoj proizvodnji, kaže Jovanović.

On je posebno istakao da digitalizacija prožima i sve ostale tačke programa „Skok u budućnost – Srbija 2027.“ i da će od održavanja EKSPA korist imati cela Srbija.



Gostujući u Info Jutru na televiziji Informer Jovanović je predstavio najznačajnije projekte koji očekuju resor telekomunikacija a to su završetak radova na Ložionici, početak izgradnje Inovacionog distrikta, nabavka novog superkompjutera, razvoj veštačke inteligencije, uvođenje 5G mreže i uvođenje interneta u selima širom Srbije.

