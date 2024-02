ORLIĆ O NOVIM LAŽIMA ŠOLAKOVIH MEDIJA: Predsednik Vučić pokazao kako se bori za svoju državu i narod

DR Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, oglasio se povodom novih laži plasiranih na medijima Dragana Šolaka.

Foto Tanjug

Kako je naveo, "Nije novost kada se Šolakovi tabloidi potpuno užive u ulogu tajkunskih i partijskih dronova, pa u besu i nemoći zalete na predsednika Aleksandra Vučića svaki put kad njihove laži ogoli, a ove bedne poslušnike, mrzitelje sopstvene zemlje i naroda, razobliči pred očima čitave Srbije."

- Jedino svaki put iznova iznenadi: što još uvek nisu shvatili da u takvim akcijama uspeju jedino da detoniraju – sami sebe. Dodatno, što to svaki put urade sve gluplje. Što, realno, nije lako postići - poručio je Orlić. - Sve gluposti i laži iznete na račun naše države i naroda koje su, šireći nad Kurtijevim zulumom i naslađujući se svom mukom srpskog naroda na KiM, napisali ovi bednici – rasturio je istinom i argumentima predsednik države u paramparčad. Pokazao svima, po ko zna koji put, kako se bori za svoju državu i narod, čuva KiM uprkos i Kurtiju, i njegovim stranim mentorima, ali i ovdašnjim tajkunskim petparačkim „medijima“, kao i njihovim gazdama. Kao jedini odgovor na ovu lekciju iz odgovornosti i patriotizma, njihovo od mržnje i zlobe iskrivljeno lice pokazalo se za tren oka, kroz novu salvu uvreda i prosute žuči.

Kako je dodao, "Lažima i ruženjem, a kako bi drugo, „odgovorili“ su – oni koji nikada u svom životu drugačije nisu ni umeli, niti će ikada."

- A svakom u Srbiji je jasno: čim takvi krenu u obračun velikim rečima poput „analizirali smo, jedno po jedno!“ – sledi tek otužni pokušaj bljutave propagande, u kom će samo da prepričaju svoje prethodno trabunjanje. Tako je i bilo. Za nešto više od toga treba imati i nešto pameti: da je tamo ima, ne bi oni ni bili tu gde jesu, niti radili to što rade. Kao što je sasvim jasno da će, tako besmisleni i prazni, sopstvene prežvakane gluposti i mržnju pokušati da garniraju novim uvredama. I tako je i bilo. Samo, precenili su se, ponovo: za opaske na temu šta je „prirodna osobina odraslih ljudi“ najmanje su merodavni upravo - oni. Za tako nešto trebalo bi najpre da, odrasli ili ne, budu – ljudi - saopštio je potpredsednik GO SNS.

Prema njegovim rečima, "Biti čovek podrazumeva bar zrno osećaja, brige, empatije, razumevanja za bilo kog drugog čoveka. Nije sve u gazdinim parama, kolike god da su."

- Od usputnog pametovanja o izborima u njihovim paškvilama, valjda su bar toliko u stanju da shvate, nikakve vajde nema. Neće to, baš kao što neće ni bilo šta drugo, moći da poništi glas naroda upisan na demokratskim izborima. Neće moći da poništi potpise njihovih pulena na zapisnicima sa biračkih mesta, niti pomoći tajkunima i lopovima iz bivšeg režima da se dočepaju vlasti suprotno suverenoj narodnoj volji. Jednako kao što neće njihova mržnja prema sopstvenoj državi i narodu nikoga da impresionira, natera na povlačenje pred najgorima. To im je jasno stavio do znanja i Aleksandar Vučić, ali i narod koji stoji uz svog predsednika i svoju Srbiju, dok prema onima koji linčuju tuđe porodice, crtaju mete tuđoj deci i vređaju sopstveni narod oseća samo zasluženi - prezir.

- Na kraju, nisu ovim odurnim pamfletom uspeli ni da demantuju istinu: da postoje kreteni koji se raduju svakoj muci i nevolji u kojoj bi Srbija mogla da se nađe. Naprotiv. Samo su dokazali: da se takvi uvek prepoznaju sami. I da se odmah – sami i jave - zaključio je Orlić.