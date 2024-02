PETKOVIĆ O IZJAVI TATJANE LAZAREVIĆ: Nikada Vučić nije razgovarao ni pregovarao o ukidanju dinara

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom izjava Tatjane Lazarević na N1.

foto Kancelarija za KiM

- Nikada predsednik Vučić nije ni razgovarao ni pregovarao o ukidanju dinara, kako to maliciozno tvrdi Tatjana Lazarević na omiljenoj tajkunskoj televiziji laži N1. To je brutalna laž! Jedini koji su trgovali nacionalnim interesima jesu Šolakovi opozicioni miljenici. Predsednik Vučić će se zauvek boriti za interese srpskog naroda u pokrajini i nećemo odustati, koliko god to neki u Prištini ili Beogradu priželjkivali - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

