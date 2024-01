DRŽAVNI SEKRETAR PODNOSI OSTAVKU: Idem zbog Žigmanova

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ninoslav Jovanović najavio je da će danas podneti ostavku na tu funkciju.

Foto A. Stanković

Ne želi da bude deo kabineta ministra Tomislava Žigmanova, optužujući ga da pokazuje "otvorenu netrpeljivost prema sopstvenoj državi i to u danima sećanja na najveća stradanja Srba, Roma i Jevreja".

Jovanović objašnjava da njegovo nezadovoljstvo stanjem u ovom ministarstvu traje već izvesno vreme, ali da je kap koja je prelila čašu bilo zvanično saopštenje povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta u kojem "Žigmanov odbija da napiše Srbi, već za, kako kaže, većinski narod sopstvene države, napiše - 'ostali'".

- Doduše, mene lično ne čudi takvo skandalozno ponašanje. Gospodin Žigmanov ima običaj da pozdravlja zvanične skupove, u ime "Vlade Hrvatske", pa se pravda da je lapsus. Na Dan sećanja na žrtve genocida u Jasenovcu koji se obeležava u aprilu, uradio je identičnu stvar, stradanje Srba je podveo pod "ostali narodi". Posle sugestije da je "zaboravio" Srbe, ispravljeno je saopštenje - tvrdi Jovanović.

Da će danas pokušati da stupi u kontakt sa Žigmanovim kako bi mu predao ostavku, Jovanović je potvrdio za "Novosti". Kako kaže, već izvesno vreme nema nikakvu komunikaciju sa ministrom, "čiji bi trebalo da je jedan od saradnika", dok tvrdi da se kolegijumi, takođe, ne održavaju.

- Na početku njegovog mandata imali smo vrlo otvoren i kvalitetan razgovor, ali je on ubrzo ukinuo komunikaciju - tvrdi Jovanović za naš list. - Uskraćuje mi informacije, a sve nadležnosti koje su mi dodeljene su skrajnute. To su vrlo važne, delikatne stvari za ovu državu, a on je čovek koji se ne meša u svoj posao.

Jovanović ističe da mu je od trenutka kada je najavio da planira da podnese ostavku, stigla velika podrška pripadnika manjinske zajednice, koji su zatražili da preispita svoju odluku.

- Izvesno je da ću podneti ostavku. Bez obzira na to što je na pomolu nova vlada, neko sam ko nema pravo da ćuti i šalje takvu poruku drugima, jer sam jedini Rom - član Vlade.

Na pitanje "Novosti" da prokomentariše najavljenu ostavku i optužbe Jovanovića, Žigmanovov juče nije odgovorio.