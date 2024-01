U EU, ALI BEZ TUTORA ŠMITA: Srpska iznela jasan stav

SVI dele zajednički cilj - BiH u EU. Mnogo toga je u rukama domaćih političara koji bi trebalo da prigrle odabrani cilj i ne dozvole da ih išta skrene sa tog puta. Namera je da BiH uđe u EU kao "jedinstvena, ujedinjena i suverena zemlja".

Ovo bi, u najkraćem, bila suština poruke koju je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen iznela tokom svog boravka u Sarajevu. No, "premijerka" Evrope nijednom rečju nije spomenula da je preduslov za pomenute napore smanjenje stranog uticaja i tutorstva u kojem, u maniru kolonijalnog upravnika, prednjači njen zemljak Kristijan Šmit.

- Treba nam napredak, što znači usvajanje zakona o pitanjima fundamentalnim za pristup EU, a to su demokratija i vladavina zakona. To počinje sa borbom protiv pranja novca, sukoba interesa i zakonom o sudovima - rekla je Fon der Lajenova i podsetila da će Evropska komisija do marta izvestiti Savet EU o napretku u BiH, te da će lideri Unije odlučiti na osnovu tog izveštaja.

Fon der Lajenova i premijeri Hrvatske i Holandije, Andrej Plenković i Mark Rute sastali su se u sklopu posete BiH i sa delegacijom OHR predvođenom Šmitom, kojeg institucije Srpske ne priznaju za visokog predstavnika. Iz OHR je nakon susreta saopšteno da vlasti BiH imaju priliku da učvrste temelje za ključne reforme u pravcu jačanja vladavine prava i integriteta izbora, te otvore istorijski proces u kojem će BiH započeti zvanične pregovore ka punopravnom članstvu u EU. Ovakva poruka iz OHR je dosta "blaga" jer već mesecima Šmit preti nametanjem Izbornog zakona BiH bez obzira na to što političari u BiH pokušavaju da pronađu rešenje prihvatljivo za sva tri konstitutivna naroda.



Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da ohrabruje podrška predstavnika EU dogovorima domaćih političkih aktera, te izrazila nadu da OHR i pojedine ambasade neće pokvariti domaći dogovor, kao što su to činili mnogo puta do sada.

Šef Kluba poslanika SNSD u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Sanja Vulić kazala je da je u BiH neophodno vratiti demokratiju i osloboditi je ropstva od OHR. Navodeći da OHR od BiH čini kolonijalnu zemlju, Vulićeva je istakla da SNSD želi da BiH ispuni sve uslove.

- Evropska unija je naša velika šansa za budućnost zbog slobode kretanja roba, usluga, radnika, olakšavanja prevoza, integracije energetskog tržišta. Ali i sami ste svesni da sudije-stranci nemaju šta da traže u evropskoj, prosperitetnoj zemlji. Da bismo bili efikasni u svom radu, neophodno je da nam pomognete i ovu zemlju oslobodite ropstva OHR - naglasila je Vulićeva na sastanku sa Fon der Lajenovom, Plenkovićem i Ruteom.

Dan pred dolazak delegacije EU, oglasila se i američka ambasada u BiH, porukom da je prijatelj BiH. Predsednik RS Milorad Dodik rekao je da je licemerno što Ambasada SAD u Sarajevu govori da je prijatelj BiH, a sapliće je na svakom koraku i minira svaki dogovor demokratski izabranih predstavnika tri naroda.

- Da li to i koliko Ambasada SAD u Sarajevu ima poslanika u skupštinama u BiH? Trebalo bi da kao gosti nemaju nijednog i puste nas da se sami dogovaramo - istakao je Dodik.

Šmit: Dodik da bude lojalan VISOKI predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da početak pregovora BiH sa Evropskom unijom mora da bude povezan sa deklaracijom predsednika Republike Srpske Milorada Dodika o "lojalnosti državi BiH". Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da se, kako je naveo, "ilegalnim dolaskom u BiH i lažnim predstavljanjem" visoki predstavnik Kristijan Šmit "lično obrukao". Na pitanje agencije Srna da prokomentariše Šmitovu izjavu da predsednik Republike Srpske treba da potpiše deklaraciju o lojalnosti državi BiH, Dodik je poručio da je sve što Šmit radi i govori, uključujući izjavu o lojalnosti, teško kompromitovanje države Nemačke i njenih vrednosti.

- Ne verujem da Nemačka može i kraće da trpi urušavanje svog ugleda zbog činjenice da jedan Nemac ne zna šta bi sa sobom - istakao je Dodik.