"DAĆEMO SVE OD SEBE" Vučić iz Skoplja: U narednim danima biće potpisana dva protokola

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u narednim danima u okviru inicijative Otvoreni Balkan biti potpisana dva protokola koja su važna za funkcionisanje sporazuma o slobodnom pristupu tržištu radne snage u Tirani, Skoplju i Beogradu.

Foto: Novosti

- Drugi deo se tiče plana rasta Evropske unije. S Kopmanom smo sinoć dugo o tome razgovarali, šta su uslovi, šta je to i koje su to reforme koje mi moramo da predložimo, da bismo dobili taj novac i da bismo ga na najbolji mogući način iskoristili - rekao je Vučić uoči početka konferencije Zapadnog Balkana u Skoplju.

On je rekao da su tokom jučerašnjeg dana i jutros održani važni sastanci za napredak i razvoj celog regiona.

- Razgovarali smo sa evropskim i američkim predstavnicima o planu rasta i o dve važne stvari - zajedničkom evropskom tržištu. I ono što je za nas bitno, to su one zelene linije, pre svega za naše kamione, da mogu da prolaze slobodno preko granica zemalja Evropske unije, da dalje snižavamo njihove operativne troškove, da snažimo našu trgovinu, našu industriju. Za to je neophodno da to uradimo i mi sami u celom regionu, bez obzira na sve prepreke koje smo u međuvremenu podizali, iz zemalja Otvorenog Balkana, mi smo dobar deo toga postigli - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

"Daćemo sve od sebe kako bismo dobili pristup sredstvima EU za ZB"

Vučić je izjavio je da se program razvoja Srbije do 2027. koji je predstavljen u Beogradu potpuno uklapa u evropski Plan rasta za ZB i da će Srbija dati sve od sebe kada je reč o reformama kako bismo imali pristup tim sredstvima.

- Što se Srbije tiče, mi smo svoj plan rasta predstavili u Beogradu za naredne tri godine i on se u potpunosti uklapa u sve ono što radimo s EU. Mi ćemo dati sve od sebe da te reforme učinimo, da dobijemo mogućnost za pristup tim finansijskim sredstvima, što je moguće ranije, zajedno sa svima ostalima i verujem da svi zajedno samo možemo radeći na tom planu i po tom pitanju da napravimo veliki napredak - rekao je Vučić novinarima.

Naglasio je da je dobro što će se govoriti gotovo isključivo o ekonomiji, a ne o velikim političkim pitanjima u kojima postoje značajne razlike između nas.

- I mislim da je to dobar preduslov za napredak samog regiona, odnosno da ljudi osete blagodeti i dobrobiti onoga što radimo - naglasio je Vučić.