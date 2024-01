PANOVIĆ: Problem opozicije je taj što je Vučić uposlio narod i omogućio im da putuju (VIDEO)

ZORAN Panović - novinar, gostovao je na EuroNjuzu.

- Proslava Srpske nove godine 1997. u Beogradu je bio najveći opozicioni skup do tada u Srbiji, na Trgu Republike je pevao Đorđe Balašević koji je bio vrlo jasno opoziciono nastrojen. A sada, ti praznici su više otežavajuća okolnost za demonstracije, a to ima i objašnjenje. Vreme više nije isto, danas zaista mnogo više ljudi radi, mnogo više ljudi putuje i ta socijalna struktura nije ista! Ova vlast je uspela da mnogo raširi taj srednji sloj stanovništva i on daje tu glavnu podršku ovoj vlasti a ne neki sendvičari, kako ih opozicija naziva! Opozicija ne razume velike i suštinske promene u socijalnoj strukturi društva! - rekao je on.

PANOVIĆ: PROBLEM OPOZICIJE JE TAJ ŠTO JE VUČIĆ UPOSLIO NAROD I OMOGUĆIO IM DA PUTUJU!



Zoran Panović - novinar:



