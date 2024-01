VULIN IZ BANJALUKE PORUČIO: Svi Srbi bez obzira gde žive moraju da imaju pravo dobijanja srpskog pasoša i pravo glasa

DEVETI januar nije dan koji su izabrali Srbi, deveti januar je izabrao Srbe. Srbi su reagovali na odluke drugih naroda, ne samo onih koji su živeli u Bosni i Hercegovini, već i na odluke velikih sila koje su rešile da pregaze volju srpskog naroda i da oni naprave Balkan kakav bi njima odgovarao. Republika Srpska je jedino što nije napravljeno po volji velikih sila, poručio je Aleksandar Vulin, doskorašnji direktor BIA i senator Republike Srpske čestitajući svim Srbima dan Republike Srpske.

Foto: Novosti

Komentarišući sankcije koje su uvedene njemu i Miloradu Dodiku od strane Amerike, Vulin je kazao da su to sankcije koje imaju za cilj da ućutkaju svakog ko se bori za interese Srba.

- Na ovim prostorima kada se borite za srpski narod pre ili kasnije ćete biti kažnjenji. Predsedniku Dodiku je kažnjena i porodica, moja nije, moji sinovi su mali, ja verujem da će, ako se ovo nastavi, i oni kako budu rasli, na neki način biti kažnjenji. Nisu to sankcije Miloradu Dodiku, to su sanckije Republici Srpskoj. To su sankcije koje imaju za cilj da svakom ko se glasno bori za interes srpskog naroda stave do znanja da je to kažnjivo i da to jednostavno ne može da se radi - istakao je Aleksandar Vulin dodavši da se još niko nije potrudio da objasni kako je to ujednjenje Nemačke poražene u dva svetska rata dobro za svetski mir, a ujedinjenje Srba koji su pobedili u dva svetska rata nije dobro za svetski mir.

- Zašto je ujednjenje Nemačke, sile poražene u dva svetska rata dobro za svetski mir, a ujednjenje Srba pobednika u dva svetska rata nije dobro za svetski mir. Kako to da niko ne primećuje vezu između ujedinjenja Nemačke kao revizije rezultata drugog svetskog rata i ratova koji su momentalno izbili na Balkanu i niko ne vidi problem u tome ili ne daj Bože da uvede sankcije, ali je zato Srbima san o ujedinjenju koji sanjaju više od dva veka zabranjen - istakao je Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin je istakao da se lično zalaže za to da svaki Srbin gde god da živi treba da dobije srpski pasoš i pravo glasa na izborima, te da je odnos NATO opozicije prema Srbima iz Republike Srpske sraman.

- Poštuju Ustav i evropske vrednosti tako što zabrane državljanima Republike Srbije da glasaju na izborima, to što neko živi u Republici Srpskoj ili Čikagu, a ima pasoš Republike Srbije, ima pravo da glasa na izborima. Ja sam razočaran malim odzivom birača koji imaju pravo glasa u Srbiji, a žive na prostoru Republike Srpske, to je naša greška i smatram da smo trebali da vodimo kampanju i na prostoru Republike Srpske kao što to rade sve hrvatske političke partije koje se bore za svaki glas hrvatskih građana koji žive na prostoru Herceg-Bosne.

Na tome trteba raditi i mislim da ćemo na sledećim izborima tu grešku ispraviti i da ćemo učestvovati u kampanji.

Taj oblik autošovinizma po kome Srbi iz Republike Srpske, Republike Šumske kako je nazivaju predstavnici NATO opozicije je autošovinizam koji izaziva samo gađenje, ali izaziva strah. Danas ćete zabraniti državljanima Srbije iz Republike Srpske da glasaju, a šta ćete sutra, možda ćete zabraniti državljanima Srbije koji žive na jugu da glasaju zato što oni tradicionalno glasaju za državotvorne partije, a ne partije natovske opozicije.

Ko je taj koji određuje koji državljanin Srbije sme da glasa i da koristi svoje ustavno pravo?

Ja smatram da svi Srbi bez obzira gde su moraju da imaju mogućnost i pravo dobijanja srpskog pasoša, a samim tim i pravo glasa i to se u svim zemljama na svetu podrazumeva, kada imate državljanstvo vi glasate, gde živite je potpuno nevažno - kazao je Aleksandar Vulin.

- Ja bih to čak proširio, na teritorji Republike Srbije živi po nekim procenama između 600 i 800 hiljada državljana Srbije koji su poreklom iz Republike Srpske, koji bi mogli da zatraže državljanstvo Republike Srpske i da glasaju na izborima u Republici Srpskoj. Možda bi Republika Srpska trebala da razmisli o tome.

Da li je Republika Srpska toliko velika da može da se odrekne nas 600 do 800 hiljada? Proces ujedinjenja je započet, snaga srpskog sveta se jednostavno ne može zaustaviti, a ovo je nešto što su drugi narodi pre nas već uradili - poručio je Aleksandar Vulin doskorašnji direktor BIA i senator Republike Srpske koji je na sednici Senata položio svečanu zakletvu pred predsednikom Republike Srpske Dodikom i ostalim članovima Senata.

