PA KOME DA ČESTITA, ŠOLCU? Vučić o Putinovoj čestitki za Novu godinu

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić ovog jutra gostovao je na TV Prva. Predsednik je između ostalog odgovorio na pitanje o novogodišnjoj čestitki koju je dobio od predsednika Rusije.

- Pa kome da čestita, Šolcu? Srbija - jedina zemlja koja mu nije uvela sankcije. Orban mu je uveo sankcije, kao deo EU, ali Orban je bio u nekim drugim stvarima korektan prema Rusiji. Putin to ceni. Ja ne živim za čestitke. U politici živim za to šta će da se priča za 30-40 godina. To je suština, a to da li će neko da voli poziciju Srbije - a što bi je volelo? Pogledajte koliko je iz regiona navijalo protiv liste "Srbija ne sme da stane" - navodi Vučić.

Podsetimo, Vučić i Orban su jedini evropski lideri kojima je Putin uputio novogodišnju čestitku.