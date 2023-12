"POLICIJA NEĆE TOLERISATI NASILJE" Cmolić: Svi građani Srbije su videli šta rade demonstranti

NAČELNIK Uprave kriminalističke policije MUP-a Ninoslav Cmolić odbacio je danas kritike lidera pokreta Srbija Centar Zdravka Ponoša upućene na račun policije i dodao da ga demantuju desetine snimaka na kojima se, prema njegovim rečima, vidi nasilje prisutnih dok na silu pokušavaju da uđu u Skupštinu grada.

Kada je reč o stanju povređenih policajaca, Cmolić je za Tanjug rekao da je jedan policajac teže povređen, da je on na bolničkom lečenju i operisana mu je ruka, a ostalih sedam kolega je lakše povređeno i pušteni su na kućno lečenje.

Komentarišući kritike upućene na račun policije, od kojih je jedna da policija nije imala pravo da te večeri bude u Skupštini Beograda, a lider pokreta Srbija Centar Zdravko Ponoš izjavio je da su oni mirno pokušali da uđu u zgradu, Cmolić kaže da Ponoša demantuju desetine snimaka koje su prenele sve televizije, gde se, prema njegovim rečima, vidi nasilje prisutnih koji na silu pokušavaju da uđu u Skupštinu.

- Gađali su kamenicama policiju, metalnim šipkama, štanglama. Znači, sve to ga demantuje jer postoje snimci, postoje fotografije. Druga stvar, ako nije imala policija pravo da bude u zgradi Skupštine, ko je imao pravo? - upitao je Cmolić.

Dodao je da su postojale bezbednosne procene koje su ukazivale na to da će biti pokušan nasilan ulazak u Skupštinu, kao i da su sami organizatori protesta pozivali ljude da uđu u Skupštinu.

- Zato smo i postavili jedinicu zaštitu objekata unutar Skupštine, zajedno sa brigadom policije, da bismo zaštitili državni objekat - objašnjava Cmolić.

Ponoš tvrdi da je izvršena nepotrebna demonstracija sile te večeri, a Cmolić kaže da je poverenik za zaštitu građana zajedno sa tužilaštvom ocenio rad policije kao primeren.

- Uostalom, svi građani Republike Srbije su videli šta su radili demonstranti, a šta je radila policija. Što se tiče gospodina Ponoša, ja ne znam da li mi razgovaramo ovde o gospodinu Ponošu koji je 2018. godine u kafiću "Laterna" kod stadiona Crvene zvezde jednog našeg privrednika nagovarao da sav svoj novac ubaci u strani investicioni fond, koji će dalje koristiti i njemu, i izbeći će plaćanje poreza - upitao je Cmolić.

Dodao je da je Ponoš pre neki dan javno na televiziji prozivao Marka Krička i Gorana Colića da su ti ljudi došli iz BIA.

- Šta ima veze što su došli iz BIA? Došli su iz srpske BIA, iz srpske službe bezbednosti. Možda bi bili prijemčljiviji ili bolji kadar da su došli sa nekih kurseva iz NATO kampova, iz zemalja u okruženju. Možda bi onda bili bolji, ali nažalost nisu. Potekli su iz naših bezbednosnih struktura - rekao je Cmolić.

Odgovarajući na kritike lidera Narodnog pokreta Miroslava Aleksića da su hapšenja koja su usledila nakon upada u Skupštinu politički progon, Cmolić je naveo da policija deluje po nalogu nadležnog tužilaštva, ali i po nalogu Prekršajnog suda.

- Nije to bio nikakav progon političkih neistomišljenika, to je bila reakcija policije na krivična dela, na rušenje državne imovine, na pokušaj linčovanja policije - poručio je Cmolić.

Podsetio je i da je Aleksić jedan dan govorio da je policija u stvari gađala policiju, da je policija rušila, lomila stakla i pokušavala da upadne u zgradu Skupštine.

- Sledeći dan oni govore da su to ipak bili navijači Partizana koje je predvodio gospodin Prelić, a onda treći dan povedu ljude do zgrade policije da se pomogne zadržanim golobradim mladićima i oni će im pružiti pravnu pomoć. Odlučite se je li to bila policija, da li su to bili navijači, ili su to golobradi mladići od kojih 70 odsto ima preko 50 godina - rekao je Cmolić.

Načelnik je takođe pokazao fotografije muškaraca koji su uhapšeni, za koje je naveo da su prijatelji Aleksića ili članovi njegove stranke.

- Aleksić pre neki dan javno na skupu proziva gospodina Nemanju Đurana iz UKP-a i mene kao načelnika UKP-a da smo mi udarna pesnica režima. Mi jesmo udarna pesnica, ali države u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, mafije - rekao je Cmolić.

Kada je reč o blokadi mostova i državnih institucija, Cmolić ističe da postoji Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i da su za kršenje tog zakona propisane određene odredbe, odnosno sankcije.

- Prijavite skup, protestujte kao u svakoj normalnoj zemlji i sve je u redu. Policija vam sigurno neće tolerisati nasilje, rušenje, razaranje. Vrlo je jednostavno - rekao je Cmolić.

- Imamo obaveštenja i policija ima svoje obaveštajne službe, a tu je i Bezbednosno-informativna agencija, kao što oni rade, radimo i mi, imamo određena saznanja, konsultovaćemo nadležna tužilaštva, pa ćemo videti na koji način ćemo odgovarati na njihova postupanja - rekao je Cmolić.

Dodao je da budući da su pred nama novogodišnji i božićni praznici, ima i više ljudi na ulici, što u svetlu sadašnjih protesta predstavlja dodatni izazov za pripadnike MUP-a.

- Podsetiću da je MUP, odnosno država Srbije, u narandžastom sistemu još od 2016. godine zbog terorizma, zbog opšteg stanja u svetu. Druga stvar, primetili ste koliko imamo dojava o bombama koje nam uglavnom dolaze sa stranih provajdera. Tu su aerodromi, bolnice, škole, mi svaki put moramo da izađemo i moramo pregledati celu školu. Sad imamo i proteste, biće mnogo stranaca, tako da, što se tiče novogodišnjih praznika, bar za nas ih nema - zaključio je Cmolić.

