VANREDNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA: Ne brinite, građani Srbije - Nikakva revolucija nije u toku!

POVODOM pokušaja nasilnog upada u Skupštinu grada Beograda predstavnika liste Srbija protiv nasilja, predsednik Vučić obratio se javnosti.

Foto Prinskrin Tanjug

- Nalazim se na 80 do 100 metara udaljenosti od demonstranata i dela nasilnika koji pokupavaju i dalje da zauzmu gradsku skupštinu grada Beograda.

- Ne brinite građani Srbije. Iako su scene dramatične, mi volimo svoju zemlju i grad, nismo navikli na to na nam neko lomi prozore, da nam neko ruši kuću. Da ne brinete, nikakva revolucija nije u toku, ništa od toga im nećče poći za rukom - rekao je predsednik i dodao da se država trudi da blagom i mirnom reakcijom ne povredi nekog od slučajnih demonstranata.

- Večeras, na skupu koji je pompezno najavljivan kao najveći, skupilo se 2490 ljudi. U ovom trenutku zajedno sa onima koji pokušavaju da provale u Skupštinu grada ukupno je oko 1195 ljudi - rekao je on.

- Istovremeno želim da kažem da su neki pokazali svoje lice. Pokazali da im je nasilje jedini način borbe protiv političkih protivnika. Danimo smo na to ukazivali, danima smo govorili da se na to spremaju, jer znaju da narod ne želi za njih da glasa, jer znaju da nikada neće dobiti narodno poverenje. I danima smo upozoravali i inostrani faktor na to šta je to što se dešava - ističe Vučić.

Kako kaže, mnogi su se pravili naivni i pravili da se ništa ne događa.

- Nisu želeli ni da čuju ni da vide šta je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su jasno stavile do znanja da znaju šta je ono što se priprema, i obaveštavale i davale sve podatke i našim obaveštajnim službama koje su pravovremeno reagovale, i tačno znale šta je to što nasilnici i siledžije planiraju.

- Oni koji su se zaklinjali u borbu protiv nasilja, samo su još jedanput potvrdili da su prave siledžije, nasilnici, da bi da ruše gradove, mesta, sela, kuće, našu državu pre svega - poručio je predsednik.

- Nećemo im dati da ruše našu državu.

Foto Prinskrin Tanjug

- Stiglo je hiljade poziva iz cele Srbije ljudi koji hoće da dođu da brane Beograd, da brane Srbiju, da brane našu državu, brane naše institucije. Mi ih molimo da to ne čine. Da ostanu kod svojih kuća. Država je dovoljno, država je dovoljno snažna, njene institucije su dovoljno snažne da odrbane demokratiju i izbornu volju građana Srbije, da odbrane Srbiju, da odbrane Beograd. I to je sve što je potrebno da znate. Izgrednici, siledžije, će biti dovedeni poznaniju prava, uhapšeni, a posle toga nadležni državni organi reagovaće u skladu sa Ustavom i zakonom. I uvek ćemo se tako ubuduće i ponašati - navodi Vučić.

Kaže da su u regionu počeli da slave "uspešnu revoluciju koja je u toku", što dokazuje da ovo nije proiizvod samo unutrašnje pameti ili nepameti.

- Već je to proizvod mnogo ozbiljnijih geopolitičkih okolnosti u kojima pokušavaju da uruše samostalnost, nezavisnost i suverenitet Republike Srbije. Sačuvaćemo slobodu Srbije, jer je to najviša vrednost, sačuvaćemo samostalnost, nezavisnot i suverenost naše zemlje.

- Odrbanićemo našu Srbiju, samo vas molim da sačuvamo mir, budite spokojni, država se sigurna i državu im nećemo dati da nam unište. Našu kuću sačuvaćemo, živela Srbija i živela sloboda - poručio je on.