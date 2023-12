"DO SUBOTICE ZA SAT I 15 MINUTA" Vučić obišao radove na vijaduktu kod Vrbasa: U decembru 2024. otvaramo prugu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da će građani, kada bude otvorena brza pruga od Beograda do Subotice, za godinu dana, moći da stignu vozom za samo 75 minuta do Subotice, a kada Mađari završe svoju deonicu, do Budimpešte za samo dva sata i 40 minuta.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

Odgovori na pitanja

Odbacujući navode o neregularnosti izbora u Srbiji, predsednik je rekao da su ovo do sada najčistiji i najpošteniji izbori i da je SNS ostvarila gotovo neverovatan rezultat, pošto je posle 11 godina vlasti dobila 47 odsto glasova.

Vučić je na pitanje o prebacivanju birača iz jedne opštine u drugu, odgovorio:

- Ako je neko glasao u Čajetini, nije mogao da glasa u Beogradu. Ili ako je neko glasao u Beogradu nije mogao da glasa u Čajetini. Ali pošto smo mi jedna izborna jedinica na nivou Republike Srbije, ovim ste mi čestitali ovako ubedljivu pobedu sa duplo više glasova u odnosu na naše protivnike na nivou Republike Srbije. Sve što ste rekli suštinski je da pokazuje rezultat na republičkom nivou, a to je dva puta više glasova za listu "Srbija ne sme da stane".

- Jedinstveni birački spisak postoji od kada smo mi na vlasti, u koji je svako mogao da ima uvid. Jedinstveni birački spisak, a ne spisak kao kupus razasut po opštinama koji smo imali u vreme dok su ovi vaši bili na vlasti. E, u to vreme ste mogli da imate u jednoj opštini jednog, u drugoj opštini drugog. Sad možete da imate jednog čoveka samo na jednom mestu na teritoriji Republike Srbije - rekao je Vučić.

Kako je rekao, opozicija se obmanjivala lažnim istraživanjima, a on je tri dana pred izbore rekao da SNS pobeđuje u Beogradu.

- Rekao sam vam da smo preokrenuli rezultat na mesec, mesec i po dana pre izbora na 4-5% razlike za nas. U izbornoj noći sam čak smanjio procente SNS-a, povećao procente njih. Jer smo imali, naš uzorak je pokazivao 1% manju razliku za nas - kazao je Vučić.

Dodao je da opozicija, za razliku od SNS, nije ni imala zapisnike sa svih biračkih mesta, iako je svuda imala kontrolore, jer ih je, kako je rekao, mrzelo da im donesu zapisnike.

Opoziciji je poručio da menja sebe i dodao da opozicija nije nikada u stanju da prizna poraz i podsetio da su unapred upozorili šta će da se desi nakon izbora.

- Ana Brnabić je obavestila javnost da će upadati u RIK, iako nema nikave nadležnosti sa GIK-om i on nije drugostepeni organ, već Viši sud je drugostepeni organ. Upali su tamo jer su znali da će tamo imati prostorije gde mogu da spavaju i štrajkuju - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

"Čestitke od svih iz regiona, osim iz Hrvatske"

Predsednik Vučić rekao je da je primio čestitke za pobedu na izborima u Srbiji od svih zemalja u regionu koje su članice Evropske unije, osim od Hrvatske.

- Što se tiče čestitki, od svih iz okruženja koji su iz EU, osim iz Hrvatske, dobio sam, od Rumuna, Mađara, Bugara, svih mogućih. Za njih je u Hrvatskoj tužan dan kada su izbori u Srbiji zato što znaju da će njihovi da izgube. Vi morate da razumete, ovo su parlamentarni izbori, ne predsednički. Oni čekaju završetak procesa i tada će zvanično da upućuju čestitke - rekao je predsednik.

O najavama blokada

- Ljudi da se ne sekiraju, što se tiče blokada - mi ćemo da zaustavljamo saobraćaj na po pet sati. Jedino što će policija morati da juri da ih ljudi ne linčuju, jer misle da imaju pravo da nekoga napadaju - kazao je Vučić.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

"Naši organi sastavljaju važno saopštenje"

Odgovarajući na pitanje medija o komentarima iz Berlina o izborima u Srbiji, Vučić je rekao da naši državni organi sastavljaju važno pismeno saopštenje.

- Naši državni organi sastavljaju jedno važno pismeno saopštenje o uplivu jedne važne zemlje u izborni proces u Srbiji, na do sada najbrutalniji način. Verujem da ćemo do Nove godine imati to završeno, a onda ćemo to pred pravoslavni Božić moći celom svetu da uputimo. To nema nikakve veze sa izbornim procedurama, republički će biti okončani 30. decembra, a gradski malo kasnije. Vrlo brzo će biti konstituisan parlament. Ukoliko Nestorovićeva lista ostane pri tome da neće da podrži nikoga, jer juče je rekao da neće nikog da podrži, onda ćemo najverovatnije ponovo ići na gradske izbore - kazao je predsednik.

Vučić je naveo i da je potrebno da najveća partija u zemlji donese odluku da sebe jednim delom promeni.

- Tu ima mnogo divnih ljudi, mnogo vrednih ljudi, ali ima i deo ljudi koji ne zaslužuju poverenje naroda. Zato će moja molba njima biti da krenu sebe da menjaju, da to bude očigledno i da to ljudi vide.

O opoziciji

Komentarišući zahteve opozicije, kada je reč o izborima, Vučić kaže:

- Ovo su bili do sada najčistiji i najpošteniji izbori, znaju to svi. Zato nikada nisam dobio toliko čestitki. Ja poštujem njihove glasove, 900.000 ljudi, ali poštujem i naših 1.800.000 glasova. Nemoj da se igrate kao deca. U Beogradu nemaju primedbu ni na jednom zapisniku. Gde bi oni 40.000 glasača iz Republike Srpske, što ste obmanjivali javnost? Na kraju ih nije bilo ni 6.000. Nikada nisu u stanju da priznaju poraz. Ana je obavestila javnost da će upasti u RIK. Ajde lepo odrastite, spremite se. Slede vam važni lokalni izbori u Novom Sadu, Nišu, u 44 opštine. Oni su stavili na naslovnu stranu da nema Makronove čestitke, e pa da znate da sam od njega dobio tako lepu, zvaničnu čestitku. Mi nemamo vremena za gubljenje, nastavićemo da radimo.

O upadu Kurtijeve policije u Rajsku banju

Predsednik je izjavio da bi Priština najviše volela da se zatre ime Banjska, kao i Rajska banja u koju je Beograd dosta uložio.

- Oni bi da se najpre zatre ima Banjska i Rajska banja, a onda da se zatre srpsko ime na KiM. To rade temeljno, uz glasno ćutanje sveta, ali opstaće Srbi i njihova imovina - rekao je predsednik.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

"Neverovatne promene"

Govoreći o radovima, Vučić kaže:

- Ovo su velike promene, od centra Beograda do centra Subotice za 75 minuta, vozom, na najlepši način. To su neverovatne promene, verujem da ćemo privući mnogo više turista, da ćemo nastaviti da gradimo. Želim da se zahvalim kineskim železnicama - naveo je Vučić.

Predsednik obišao radove

Predsednik Vučić stigao je na gradilište i razgovara sa izvođačima radova, koji su mu odmah na početku čestitali na velikom uspehu na izborima.

- Ja sam srećan, a srećni su svi. A Igora Mirovića nisam video u životu da je nekoga tako pohvalio. Znači, mi možemo da računamo da za godinu dana otvorimo celu prugu i vozimo se do Subotice - kazao je Vučić, koji je dobio obećanje od kineskih izvođača da će pruga do kraja 2024. biti spremna.

Otvaranje pruge u decembru 2024. godine

- Mene zanima da li je otvaranje decembar - dodao je Vučić.

- Od Beograd do Subotice moći će da se stigne za sat i 15 minuta. Nekada smo Beograd ‒ Novi Sad putovali kao sada Beograd‒Subotica. Ovo su neverovatne stvari. U decembru 2024. će pustiti u rad, za godinu dana - naveo je predsednik.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

Do Budimpešte za dva sata i 40 minuta

- Mađari će završiti 2026. godine, u nečemu i mi da budemo brži od zemalja EU. Kada bude sve urađeno, do Budimpešte će se stizati za dva sata i 40 minuta - istakao je Vučić.

- Ovo su stvari koje menjaju lice Srbije, dovodi investitore, turiste... To je potpuno nova zemlja. Sve što radite i gradite, to vas primorava da radite još više i brže. Samo Soko nam je prevezao 3,1 milion putnika. Koristimo železnicu 10 puta više - kaže predsednik.

- Ljudi će imati sve više novca, živeti sve bolje, zato moramo da gradimo puteve i pruge - rekao je predsednik.

Kineskim izvođačima je poručio da daju posla i srpskim kompanijama, kako bi i naše firme naučile posao od kineskih kolega.

-Ja se nadam da ću sledeće godine da ugostim predsednika Sija i izrazim mu zahvalnost za kineski doprinos razvoju Srbije - kazao je predsednik.

- Subotica je jedan od najlepših gradova u Srbiji, o Paliću da ne pričam. Moramo da vidimo kako ćemo u budućnosti da čistimo jezero, da privučemo što više turista, pre svega iz Mađarske. To će značiti mnogo za ljude. Velike stvari, ljudi će posebno da se izmeštaju iz grada, bogatiji, viša srednja klasa da se seli iz centra grada. Ovo mogućnosti otvara. U narednoj godini ćemo najviše puteva i pruga da otvorimo, bolje da smo imali izbore tada, imali bismo miliona glasova razlike - rekao je Vučić.

Vijadukt - najveći i najsloženiji građevinski objekat

Vijadukt u Vrbasu se nalazi na delu treće deonice međunarodne brze pruge od Beograda do Budimpešte.

Reč je o najvećem i najsloženijem građevinskom objektu, pošto će na 108 kilometara brze pruge između Novog Sada i Subotice ukupno biti izgrađeno 58 objekata.

Vijadukt u Vrbasu jedan je od četiri objekta koji će biti izgrađeni iznad kanala Dunav‒Tisa‒Dunav (DTD).

Ukupne je dužine oko 1.417 metara i biće dvokolosečan, sa razmakom koloseka od četiri i po metra.

Svi stubovi novog železničkog vijadukta u Vrbasu su armiranobetonski, dok se čeličnim konstrukcijama premošćava ukupno osam raspona, svaki dužine 48,7 metara.

Foto: Novosti

Radovi na izgradnji novog vijadukta u Vrbasu počeli su 1. jula 2022. godine i obuhvataju pripremne i zemljane radove, izradu fundamenata i stubova, izradu jarmova i pomoćnih konstrukcija, ali i montažu čelične konstrukcije preko jarmova, betoniranje kolovozne ploče, rušenje pomoćnih konstrukcija i uklanjanje rečnih jarmova, završetak zemljanih radova i radova na izradi stuba, kao i ugradnju dilatacionih spojnica, hidroizolaciju, zaštitu od korozije i ispitivanje vijadukta probnim opterećenjem.

Na izgradnji mosta u prvoj polovini decembra ove godine u toku su bili radovi na armiranju i betoniranju donje i gornje ploče, zatim armiranje revizionih staza, zavarivanje i montaža elemenata mostovske rešetke, kao i hidroizolacioni radovi.

Izgradnjom novog železničkog vijadukta u Vrbasu prugom će ovaj grad biti premošćen, čime će celokupna bezbednost saobraćaja biti podignuta na najviši nivo, kažu u srpskim železnicama.

Izgradnja brze pruge u punom jeku

Izgradnja brze pruge Novi Sad ‒ Subotica za brzinu od 200 kilometara na sat je u punom jeku i intenzivno se gradi na velikom broju lokacija duž cele trase.

Ugovoreni rok za završetak radova je do kraja avgusta 2025, ali je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine.

Na deonici Novi Sad ‒ Subotica, kako je ranije najavljeno, biće izgrađeno 30 nadvožnjaka, 13 podvožnjaka, pet galerija, kao i po dva pešačko-biciklistička pothodnika i potporne konstrukcije uz galeriju.

Projektom je predviđena rekonstrukcija devet železničkih stanica: Novi Sad, Sajlovo, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica, kao i tri nove stanice sa staničnim kapacitetima: Rumenka, Vrbas i Lovćenac.

Foto: Novosti

Najvažniji projekat u okviru inicijative "Pojas i put"

Pruga za velike brzine od Beograda do Budimpešte predstavlja najvažniji projekat u okviru inicijative "Pojas i put".

Izvođač radova je kineski konzorcijum, a pruga će biti elektrificirana i opremljena savremenim signalno-sigurnosnim uređajima.

Na čitavoj deonici pruge za velike brzine Beograd ‒ Novi Sad ‒ Subotica ‒ Kelebija neće biti putnih prelaza.

Nakon Kelebije, srpske pruge biće povezane sa 152 kilometra pruge u Mađarskoj, gde bi radovi trebalo da budu završeni do kraja 2025. godine.