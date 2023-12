JASNA PORUKE PREMIJERKE U BRISELU: Da za deklaraciju EU, ali ne i sankciuje Rusiji

PREMIJERKA Srbije imala je kako kaže dobre razgovore sa parnerima iz EU tokom samita EU-Zapadni Balkan.

Dobro je što imamo samit EU - Zapadni Balkan zato što je to pored Evropske političke zajednice u stvari jedan novi format u okviru koga mi sa Zapadnog Balkana uvek možemo da razgovaramo iskreno potpuno transparentno sa liderima EU tako da je dobra stvar razgovor. Razgovor je uvek dobra stvar. Očekujem dobre rezultate dobre razgovore oko novog plana rasta za Zapadni Balkan. Dakle tu je sva prilika da mi sa Zapadnog Balkana možemo da dobijemo neka dodatna sredstva od nekih, čak, šest milijardi evra. Očekujem četiri milijarde u kreditima i dve milijarde kroz grantove, odnosno bespovratna sredstva. Naravno to će biti kao i uvek u partnerstvu sa EU u saradnji sa EU uslovljeno nekim reformama, ali mi od reformi ne bežimo. Mislimo da su one uvek u interesu naših građana i naše privrede tako da ćemo nastaviti da se bavimo reformama i pre svega da ostanemo posvećeni oblasti vladavine prava. Tako da je dobar dan i uvek je dobro kada možemo otvoreno da razgovaramo.

Razgovarili ste sa Orbanom i Varheljem možete li neštoi više da nam kažete o tim razgovorima?

Dobar satanak, uvek dobar je sastanak sa premijerom Orbanom. Zahvalila sam se na svoj podršci koju Mađarska pruža Republici Srbiji na našem evropskom putu. Dobar sastanak, takođe, sa komesarom Varheljijem. Razgovarali smo o njegovoj sledećoj poseti Republici Srbiji, šta je to šta treba da uradimo na kraju krajeva i do kraja januara. Ja se nadam da mi nakon ovoga što smo dobili, jako pozitivan izveštaj iz Saveta Evrope o našim naporima u oblasti borbe protiv korupcije gde smo od 13 preporuka GREKO (Grupa zemalja za borbu protiv korupcije) mi u potpunosti ispunili 10. Na tri preporuke još uvek radimo. Sada smo i u potpunosti usaglasali sa EK sva otvorena pitanja u okviru naše Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Ministarstvo pravde sada radi na tome i mi treba da do kraja januara dobijemo Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. Odlična vest za našu energetsku diversifikaciju što smo do 10. decembra završili naš gasni interkonektor do Bugarske. To je dobro za energetsku bezbednost, energetsku sigurnost i velika zahvalnost našim partnerima iz EU koji su finansijski podržali ovaj projekat kroz Evropsku investicionu banku ali i kroz bespovratna sredstva preko WBIF odnosno investicionog fonda za Zapadni balkan. Na ovom samitu ja imam dobre vesti koje se tiču sradnja Srbije i EU. Nastavljamo dalje.

