VUČIĆ O SASTANKU OPOZICIJE U AMERIČKOJ AMBASADI: Predsednik istakao najvažniju rečenicu koja razotkriva sve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je video snimak u kom Sergej Trifunović govori o sastanku opozicije u američkoj ambasadi.

Foto: Arhiva novosti

Kaže da je najvažnija rečenica koju su im u ambasadi rekli "momci, šta možemo da učinimo da vam pomognemo?"

- Što zamenik pomoćnika državnog sekretara želi da im pomaže? Zbog čega im smeta taj neko protiv koga hoće da im pomogne? Što si to radio? Zbog čega ti smeta Vučić? Ako ti smeta, ponosan sam na to. Da li vam smeta slobodna, nezavisna Srbija? A šta je to što vam kod njih odgovara? Šta bi to oni učinili što mi nećemo da učinimo? Ne radi se samo o Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić za "Novo jutro" TV Pink.

Foto: Printskrin/Pink