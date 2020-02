Novosti Online | 28. februar 2020. 20:01 |

“Litije u Crnoj Gori su primer, ne samo za verujući narod i ne samo za Srbe, već za celi svet”, izjavio je za Radio Beograd humanitarac, osnivač organizacije “Solidarnost za Kosovo” Arno Gujon.On ocenjuje da u Evropi poslednjih decenija nismo imali ništa slično.“Poslednjih decenija nismo imali okupljanja ljudi oko nečega što ih prevazilazi. Imali smo okupljanja za na primer penzijsko osiguranje, ili tome slično, ali nikada za nešto što je uzvišeno. ““Ti ljudi koji demonstriraju u Crnoj Gori, ne mogu ništa da dobiju za to na kraju meseca, neće dobiti povišicu, mogu samo otkaz da dobiju! Oni to rade zato što žele da potomci budu ono što su oni danas, isto što su i njihovi preci bili – Srbi i pravoslavci. To je nešto neviđeno do sad!”, smatra Gujon i dodaje da su litije u Crnoj Gori protiv Zakona o slobodi veroispovesti, takođe pokazatelj da je SPC najživlja crkva u Evropi.“I to što se na litijama i molebanima spominje Kosovo i Metohija – to ne čudi, jer Kosovo i Metohija nije samo geografski pojam, već identitetski, istorijski i kulturološki. To je nit koja povezuje sve Srbe gde god živeli i kad god živeli. Ono povezuje današnjeg Srbina sa Srbinom od pre tri veka, ili pet, ono vezuje Srbina iz Nemačke i Srbina u Crnoj Gori. Verujem da će tako i ostati.”Arno Gujon, kome je ovo 15-ta godina humanitarnog rada na Kosovu i Metohiji kaže da, kada je 2004-te, sa 19 godina, sa bratom osnovao humanitarnu organizaciju, nije znao ni slutio da će ostati na Kosovu i Metohiji.“Mislio sam da će se situacija poboljšati i da će naša pomoć biti nepotrebna. Na žalost, pogrešio sam. Sad im je pomoć potrebnija više nego ikad. Takođe znam da Srbi na KiM nikad neće odustati, a na nama je da budemo uz njih”, zaključio je Gujon i najavio nastavak humanitarnog rada.