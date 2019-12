Novosti Online | 25. decembar 2019. 10:43 | Komentara: 0

Crnogorsko društvo podeljeno po svim šavovima, a iskopani rovovi nepremostiva su prepreka za pomirenje u državnom provizorijumu i privatnoj prćiji Mila Đukanovića. Sa jedne strane su potomci onih ratnika i heroja sa Mojkovca i Fundine, naslednici njegoševske misli i ideje, a s druge oni koji se ne odriču šverca cigareta, priznanja Kosova uprkos protivljenju većine, ulasku u NATO uprkos protivljenju većine i kriminalu kao državnoj strategiji, svega ono što Montenegro jeste, piše portal Borba.me





Zato i ne čude medijske akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost koji ovih dana, unose dodatnu konfuziju u redove onih koji čvrsto stoje na braniku Mitropolije. Svesni su njihovog čvrstog i nepokolebljivog stava da je odbrane Mitropolije poslednja brana odbrane Njegoša i Marka Miljanova i vrednosti koje su sačuvale ovaj narod u najtežim istorijskim momentima. Virus navodne izdaje Beograda, koji svjesno ubrizgavaju u srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori treba da posluži da se oštrica napada sa Mila Đukanovića okrene ka zvaničnom Beogradu. Tako spinovane i rečenice izvučene iz konteksta postaju merilo nezavisnog i istraživačkog novinarstva, a sve to za cilj ima unošenje dodatne konfuzije u onako konfuzno stanje našeg naroda. I to, gle čuda, sve to se "slučajno" dešava baš u sudbonosne dane po našu Mitropoliju i naš narod. I ne otvaraju oni koji rukovode iz udobnih fotelja ANB-a front ka Srbiji i Beogradu zato što su veći Srbi od Aleksandra Vučića ili bilo kog Srbina, već zato što žele da nam svima skrenu pažnju sa suludih namera Đukanovića i njegove klike.





A poenta je, navodi portal borba.me, da dok se mi koljemo između sebe, oni da provuku Predlog zakona o slobodi veroispovijesti uz što manje protivljenja i galame. Da mi, ovako decenijski izranjavani, po svim pitanjima, popucali po svim šavovima, kao hijene kidišemo jedni na druge, a da oni završe započeti posao do kraja.





Silina kojom Đukanovićeve pudlice kidišu na jedinu preostalu svetlu tačku i mesto okupljanja, a istovremeno im trn u oku, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori dokaz je da nas ima dovoljno da se odbranimo. Ali ta odbrana podrazumeva jedinstvo i homogenizaciju, koju pokušavaju da nam naruše baš oni koji sprovode ove sulude naume sve ove decenije. Zato ne nasedajmo na poluinformacije i spinove onih koji su nam se dokazali milion puta kao neprijatelji. Dovoljno je samo pogledati sa kojih medijskih adresa kreću otrovni antisrpski virusi da se ubrizgavaju, i sve će vam biti i više nego jasno. Jer Prva i Druga familija jednako misle i o nama i o Mitropoliji i o Beogradu. Neće biti da su drugofamilijaši veći Srbi od nas samih i da nam "otvaraju" oči za naše dobro već za njihov zajednički cilj sa prvofamilijašima. Zato pre nego krenemo da se tučemo između sebe dobro pogledajmo ko nam unosti kosku razdora i za koje ciljeve.





Pokušaj otimanja hramova i nametanja parareligije, a sve u duhu lažne montenegrinske državnosti, najbolje su objasnili tamošnji satiričari: nakon što je režim pokrao sve što je na zemlji dostupno, sada pokušavaju da ukradu i ono nebesko, imajući u vidu kleptomansku im narav, a nedostatak dostupnih resursa na tlu.





U vrtlogu ludila i bezakonja, najmanje što nam treba jeste međusobni srpski napadi i obračuni. Odbrana svetinja i Mitropolije crnogorsko-primorske nema alternativu i ne može, onima koji brane ono najsvetije od suludih jurišnika DPS-a, biti veći neprijatelj bilo ko od onoga koji predvodi tu sumanutu bezbožničku grupu jurišlija. Hajde da se obranimo i od DPS-a i od spinova ANB-a, pa ćemo onda prebrojavati srpska krvna zrncad po Crnoj Gori i Srbiji.





Danas, potomci slavnih predaka sa Fundine i Mojkovca, moraju biti u istom rovu, u rovu istine i pravde. Da brane i odbrane svetinju od komunističkih pionira, koji žele da hramove pretvore u kockarnice i bordele. Zato nam ne trebaju novi frontovi između sebe, ne treba da naše oštrice otupe u obračunu sa istomišljenicima.





Izbor je lak. Svi u istom rovu, svi zajedno i okanimo se traženja unutrašnjih neprijatelja, jer samo jedinstveni možemo do cilja. Podijeljeni i razjedinjeni, lak smo plijen, kao i mnogo puta do sada.