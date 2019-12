Novosti Online | 24. decembar 2019. 15:56 | Komentara: 0

Uvek sam bio jako ženstveni dečak i nazivali su me svakakvim imenima, kaže 24-godišnjak

Estanisalo Fernandez, sin argentinskog predsednika, ima 24 godine i studira grafički dizajn i ilustraciju, radi za osiguravajuće društvo i živi sa svojom devojkom u stanu u Buenos Ajresu. Međutim, on nije poznat kao sin predsednika, već mu popularnost raste zahvaljujući imidžu njegovog alterega Dihzi i „kospleju“.





Na dan inauguracije predsednika, Estanislao je, sa maramom u bojama duge u džepu odela, sedeo u prvim redovima Doma poslanika argentinskog Parlamenta. Estanislao je poznat i kao „drag kvin“ i „kosplejer“ (predstavljanje specifičnih likova) Dihzi na društvenim mrežama.





U intervjuu Franku Torćiju, novinaru argentinskog radio-programa „Ne može se živeti od ljubavi“, rekao je da je uvek ležerno prihvatao svoju seksualnost, iako su mu se u školi rugali.





„ Uvek sam bio jako ženstveni dečak i nazivali su me svakakvim imenima. Debate povodom istopolnih brakova počele su 2010. godine, kada je od 30 ljudi samo četvoro ili petoro izrazilo podršku. Ostali su govorili da je to neprirodno i sve u tom stilu“, seća se on. Te godine je odlučio da promeni školu, i roditelji su ga podržali u tome.





Estanislao je još od 2008. godine znao da su društvene mreže njegov istinski poziv. Počeo je od „Fotologa“. Kada je reč o Tviteru, on je bio jedan od prvih u Argentini koji je počeo da ga koristi. Isto to se odnosi na društvenu mrežu „Tambler“, gde je imao oko 50.000 kontakata.





Sada aktivno koristi Instagram i ima više od 40.000 pratilaca. Bez obzira na to što je influenser, prema njegovim rečima, on je „običan čovek, kao i bilo ko drugi“.



„ Treba da plaćam za stan, karticu i imam dugove“, rekao je on.





On je takođe istakao da je u vezi sa svojom devojkom Natalijom već tri godine i da žive zajedno godinu dana. Ona je fotograf, tatu majstor i šminker, i upravo je ona glavna ljubav u njegovom životu.





„ To je moja prva duga veza. Moji roditelji je obožavaju“, rekao je Estanislao.





KO JE DIHZI — „DRAG KVIN“?





Za Estanislaoa biti „drag kvin“ ne znači samo oblačiti se kao žena ili stvarati ženski imidž, već i izražavati se kao umetnik. U jednom od intervjua Estanislao je objasnio da je „’drag‘ umetnost, koja ima svoje početke u pozorištu“.





Reč „drag“ se pojavila u doba Šekspira, kada ženama nije bilo dozvoljeno da glume u pozorištu i muškarci su igrali ženske uloge.





„ Odatle je i izraz ’drag‘ — obučen kao devojka (dressed as a girl)“, pojasnio je on.





Priča Dihzi je počela sredinom 2015. godine, kada je Estanislaoa pozvala njegova prijateljica fotograf, jer su joj bili potrebni muški i ženski modeli.





„ Ime Dihzi se pojavilo slučajno, dok sam čelom lupao u tastaturu kompjutera, jer nisam mogao da smislim nadimak sa kojim bih igrao onlajn video-igru. Kada sam počeo da budem ’drag kvin‘, hteo sam da promenim ime i da budem na primer Vajper, Mamba, Šiva i tako dalje. Ali izgleda da sam osuđen na Dihzi“, priča on kroz smeh.





UJAK NESTOR I TETKA KRISTINA KIRŠNER