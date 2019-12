Novosti online | 21. decembar 2019. 15:01 |

„Jedino gde imamo problema u razvijanju trgovine, jeste Priština“, rekao je Vučić.Kako kaže, mladi mogu da vide da će imati budućnost u našim zemljama.





Kako kaže, oni koji podržavaju Dragana Đilasa, govore o kriminalu, dodajući da je to apsurd.





„Veoma sam zadovoljan razgovorima koje smo imali u ova dva dana i verujem da ćemo mnogo toga uspeti da uradimo do samita u Beogradu. Ono što je najvažnije za nas, jeste da smo zatražili pomoć i podršku od svetske banke za pomoć u projektima“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Kako je rekao, ide se u izuzetno dobrom smeru i dodaje da oni koji su bili skeptični danas dobro razumeju šta su radili.„Ono što je najvažnije, zahvalio bih se ljudima iz Vlade Srbije, za softer za radne softvere. To će biti veoma bitno posebno zbog nedostatka radne snage“, rekao je VučićKako kaže time će privući više investitora i formirati jedinstveno tržište.Predsednik je rekao da će se razmena u regionu sve više povećavati u budućnosti.Predsednik je rekao da želi da gleda u budućnost i da ne želi da se obračuva ni sa kim zbog prošlosti.Predsednik je rekao da je veoma važno što je predsednik Đukanović bio na ovom skupu i dodao da postoji jedna stvar koja sve brine, a to je kakav će odnos imati EU prema svemu ovome. Istakao je da to ne zavisi od njih, već od isključivo interesa koje EU ima."Mi imamo interes, ali to je naša strana, i niko ne može da nam zabrani niti da nam uređuje. Kada budemo imali prvi problem, prvo će nam doći u pomoć oni koji su pored nas. Crna Gora je uvek dobrodošla“, rekao je Vučić.Kako je rekao, nastaviće svoj put sa Severnom Makedonijom i Albanijom i dalje, na dobar i korektan način.Upitan o poseti oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića fabrici "Krušik", Vučić je istakao da ukoliko neko ima problem i misli da je počinjeno neko krivično delo, može slobodno da podnese krivičnu prijavu.„Nikada nikoga niste pitali kada je Đilas stavljao pare u svoje džepove. Ako imate neko krivično delo protiv bilo koga, slobodno podnesite krivičnu prijavu. Ionaku su sve sudije postavljene u njihovo vreme“, rekao je Vučić.„Posle poslednjih afera koje su svakoga dana proizvodili Đilas i njegova ekipa, SNS je na istorijskom maksimumu. Ljudi nisu zaboravili „Jovanjicu“ i besmislene laži koje su plasirali protiv nas. Šta ćemo kada se ustanovi da su sve lagali. Ljudi to sve prepoznaju. Radim svaki dan po ceo dan, ljudi to vide“, rekao je Vučić.Kako kaže, izmišljaju laži svakog dana.„Ljudi umeju da prepoznaju one koji rade za svoju zemlju“, rekao je Vučić.Predsednik je istakao da to sve govori o njihovom licemerju i lažima.„Znate li šta su nam uradili sa Krušikom. Sedam dana nakon lažne afere, te iste granate prodali su Bugarima u Ujedinjenim emiratima. Zašto se to tako radi? Nažalost, mnogi Srbi su učestvovali u akciji urušavanja naše namenske industrije. Sada kada smo je podigli, žele da je uruše ponovo“, rekao je Vučić.Vučić je rekao da auto-puteve gradi za narod, isto kao i bolnice.