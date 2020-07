J. Ž. S. | 07. jul 2020. 14:18 |

OSNOVNA škola „Milisav Nikolić” u Boževcu dobila je danas opremu za računarsku učionicu sa osam računara kako bi đaci mogli da imaju kvalitetniju nastavu iz informatike i računarstva.





Opremanjem IT kabineta u Boževcu, Kancelarija za IT i eUpravu zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, najavljuje projekat opremanja računarskih učionica u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.





- Jedan od stubova koncepta digitalizacije Vlade je reforma sistema prosvete. Do sada je zahvaljujući tome oko 500 škola sa 10.000 učionica dobilo širokopojasni internet, mrežu unutar škola i nastavu kroz digitalne učionice, a ove godine je plan da se još 10.000 uključi u „povezane škole“. Informatika i računarstvo je obavezan predmet u petom, šestom i sedmom razredu osnove škole gde se uče programski jezici Schrach, Phyton i Pygame, a od nove školske godine i osmaci će se u okviru obaveznog predmeta informatike i računarstva učiti programiranje, dok prvaci dobijaju novi predmet – Digitalni svet. U srednjim školama je upisano 5 puta više specijalizovanih IT odeljenja nego prošle godine i to je još jedan pokazatelj da je reforma prosvete na dobrom putu. Sada otpočinjemo i sa projektom računarskih učionica tj. opremanja IT kabineta.- rekao je direktor Kancelarije, doc. dr Mihailo Jovanović.