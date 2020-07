Novosti onlajn | 05. jul 2020. 11:02 | Komentara: 0

NA Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije trenutno se leči 96 pacijenata, 82 sa potvrđenom infekcijom korona virusa, 12 je na intenzivnoj nezi, a 4 pacijenta su na invazivnoj ventilaciji, rekao je direktor klinike Goran Stevanović.Prema rečima Gorana Stevanovića, stariji sugrađani od početka epidemije poštuju sve mere, oni najviše koriste zaštitna sredstva.- Oni nemaju običaj da se kreću po žurkama - kaže Stevanović.- Imamo vrlo mali broj starijih sugrađana koji sada oboljevaju, to je najčešće uzrast između 30 i 50 godina sa najtežom kliničkom slikom. Na početku epidemije smo se svi prilično pazili, neki jer su to prihvatili, drugi jer su morali, sada oni koji se najmanje čuvaju predstavljaju najveći broj inficiranih. U samoj kliničkoj slici se ništa nije promenilo, menja se samo uzrast - rekao je Stevanović u jutarnjem programu TV Prva.Na pitanje koji simptom je upozorenje da se odmah jave u bolnicu, Stevanović kaže da su to osećaj kratkog daha i bolovi u grudima.- To je razlog za javljanje u kovid ambulante da se vidi da li postoje početni znaci za upalu pluća. Sve se svodi na problem sa disanjem - kaže Stevanović.- Neki od naših sugrađana misle da je oboljevanje od korona virusa to nešto što se dešava nekom drugom. Od toga kako se svi zajedno budemo ponašali zavisi kakva će nam biti jesen. Preventivno vaskcinisanje protiv virusa gripa pre sezone je preporučljivo kako bi se smanjile šanse za obolevanje od virusa gripa.- Od prvih pacijenata nismo prestajali da budemo kovid bolnica. U pojedinim naletima imamo i po 400 pregleda - naveo je Stevanović napominjući da njegovi zaposleni ulažu nadljudske napore na Infektivnoj klinici.