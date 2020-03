Tanjug | 30. mart 2020. 15:42 |

Epidemilog Predrag Kon izjavio je danas da je u Srbiji novim virusom korona najviše zaraženo stanovništvo u radno aktivnom uzrastu, odnosno od 25 do 55 godina.Prema njegovim rečima, konkretno u Beogradu čak 65 odsto pripada uzrastu od 25 do 55 godina, dok oko 20 odsto je u uzrastu preko 60 godina.Kon je istakao da su u prvoj nedelji zaražavanja u Beogradu najviše obolevali oni u uzrastu od 55 do 60 godina."Mi nemamo podatke koji stižu iz Italije o ogromnom broju starijih koji su inficirani, kod nas najviše oboljevaju građani u radnoaktivnom uzrastu”, rekao je Kon odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija.Što se tiče polne strukture, Kon je ukazao da je do sada u našoj zemlji preminulo devet muškaraca i sedam žena, dodajući da nema drastične razlike u tome da li više oboljevaju muškarci ili žene.Prema njegovim rečima, procenat smrtnosti u našoj zemlji je 2,4 odsto.