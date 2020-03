Novosti online | 29. mart 2020. 19:52 |



U poslednja 24 časa koronavirus potvrđen je kod još 82 osobe u Srbiji. Juče je taj broj bio mnogo veći, i iznosio je 131.





- Ovo su najznačajniji dani u borbi protiv korona virusa, ovo su krucijalne nedelje u borbi protiv korona virusa, a da li su prekretnica to ćemo tek videti - izjavio je gostujući na RTS epidemiolog dr Predrag Kon.



Na pitanje kada će kraj, rekoa je da je siguran da će Srbija da izađe iz ovoga kao pobednik.



- Maksimum će biti u šestoj nedelji, a trajaće posle toga još mesec dana. Dakle, ceo april i praktično ceo maj, do juna, onda očekujem jedno ozbiljno olakšanje.



On je poručio građanima Srbije da izdrže.



- Sigurno izlazimo iz ove situacije, dočekaćemo zajedno slobodu - poručio je Kon.



Dolaze topliji sunčani dani, tada mora da se desi nešto, ali ćemo tek videti šta nam ti dani donose, istakao je Kon.



- Ne smemo da dozvolimo da nam se desi italijanski ili španski scenario, nalazimo se u najtežim nedeljama - rekao je Kon.







DOŠLO JE DO ZARAVNjENjA, VLAST BRZO REGOVALA



- Danas je bilo manje pozitivnih na korona u odnosu na juče, što znači da je došlo do zaravnjenja. Svako zaravnjenje je velika dobit, ali to ne znači da narednih dana ne očekujemo porast. Pratićemo dalje situaciju i reagovati u sklopu toga - rekao je KonKako je dodao, spremno dočekujemo naredne dane jer smo uspeli da proširimo zdravstveni sistem.- Ja se plašim da budem optimista, do sada imamo razloge da budemo relativno zadovoljni. Moguće je očekivati i dalje efekte svih ovih mera koje su donete.Kaže da je prijatno iznenađen saradnjom sa Vladom Srbije.- Saradnaj sa vlašću je bila izuzetna I imali smo odziv u svakom momentu. Učinjeno je jako mnogo, za mene, za čitav moj radni vek, tako nešto nisam doživeo. Ovakvu brzinu rekakciju nisam video – rekao je Kon.Kaže da bi oko pravoslavnog Uskrsa očekuje vrhunac epdiemije.NIje mogao da predivdi hoće li privremene bolince da budu pune.-Ne znam hoće li biti pune, ali važno je da smo obezbeđeni - rekao je on.