16. decembar 2019. 17:24 > 19:14

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je večeras multimedijalnu izložbi "Srbija 2019 - godina infrastrukture: Ništa više nije daleko", na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati i novi projekti u oblasti infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja.

Vučić je obilazeći izložbu zajedno sa ministarkom građevine Zoranom Mihajlović i predstavnicima Puteva i Koridora, u čak pet sala u Palati Srbija, rekao da je za njega "najmoćniji i najkorisniji" most preko Save i Kolubare kod Obrenovca.

Vučić se prolazeći kroz sale u kojima su pojedinačno predstavljeni infrastrukturni projekti, između ostalog informisao i o Plavom vozu i predložio da bi Titov voz mogao da se iskoristi kada dolazi neko od stranih zvaničnika u posetu Srbiji.

- Kada ćemo da uradimo marine i pristaništa i za obične čamce u Beogradu, zapitao je Vučić nadležne obilazeći salu "Vodni saobraćaj - i dobio dogovor da se već radi na tim projektima.

Predsednik se upoznao i sa kompletnim projektom "Beograd na vodi" i pogledao mulitmedijalnu prezentaciju sa virtuelnom turom kroz naselje i objekte.



U delu gde je predstavljen projekat izgradnje stanova za pripadnike vojske, policije i službi bezbednosti sa delom oglednog stana, Vučić je na informaciju da će do aprila biti raspisani tenderi za izgradnju ukupno 5.700 stanova za pripadnike službi bezbednosti, a do kraja 2020. za 8.000 stanova, rekao da treba graditi i još više.

Vučić je obišao i maketu tunela Manajle i najsavremenijeg voza "Štadler", kao i vagon restoran sa sedištima, gde se može videti kako izgleda kada na našim prugama voz ide 100 kilometara na sat.

Reč je o multimedijalnoj izložbi koja će za građane biti otvorena u četvrtak i petak, od 12 do 17 sati.

Predstavnici medija su pre toga mogli da pogledaju izložbu, a u prvu salu pod imenom "Koridor 10" ulazi se kroz maketu tunela "Manajle", u kojoj su postavljena dva video bima koja predstavljaju sam tunel.





U toj sali nalazi se velika mapa Koridora 10 sa svim kakteristikama, zatim velika maketa mosta Vrla kod Vladičinog Hana, kao i informativni pano sa fotografijama najznačajnijih objekata na koridoru.

Posle prolaska kroz "napalatnu rampu" ulazi se u salu "Miloš Veliki" u kojoj je predstavljen taj autoput.





Tu se mogu pročitati informacije o radovima i šta su sve radnici morali da urade, pa tako na fotografiji tunela Brančić piše da je oko 300 radnika svakog dana bilo angažovano kako bi tunel bio probijen, te da je za njegovu izgradnju bilo potrebno više od 92.000 kubika betona i 5.500 tona čelika.

U toj sali je izložena i dolama kneza Miloša Obrenovića, kao i artifakti i najznačajniji datumi u vezi sa njegovom vladavinom.





Takođe, postavljen je informativni pano sa fotografijama najznačajnijih objekata na tom autoputu.

Odatle se ulazi u salu "Železnica" u kojoj se može videti i velika mapa svih naših pruga, a postavljena je i maketa najsavremenijeg voza Štadler koji se koristi u Srbiji.

U toj sali se nalazi i vagon restoran sa sedištima kao u vozu, gde se može viditi kako izgleda kada na našim prugama voz ide 100 kilometara na sat, kao i informativni pano sa fotografijama značajnih objekata.

U sali "Avio-saobraćaj, maketama aviona predstavljena su naša tri aerodroma, linije od javnog interesa koje je uvela Vlada Srbije, Er Srbija i institucije u avio saobraćaju, sa simulatorima sletanja na naše aerodrome i informativni panom o istoriji vazduhoplovstva u Srbiji.



U sali "Vodni saobraćaj" predstavljen je kompletan projekat "Beograd na vodi" sa mulitmedijalnom prezentacijama i virtuelnom (VR) turom kroz naselje i objekte, naše luke i brodogradilišta, pristaništa i investicije u toj vrsti saobraćaja, uz prezentaciju najsavremenije bove za sigurnu plovidbu Savom i Dunavom. U toj sali je jedan deo posvećen i ulaganju u komunalnu infrastrukturu, u pijaću vodu, kanalizaciju i ulaganja u sanaciju deponija i reciklažne centre.

Izložba se završava postavkom koju čini prikaz dve zgrade u kojima se nalaze stanovi za pripadnike vojske i policije sa primerom kako bi mogle biti opremljene dnevna soba i kuhinja. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kraljevu, Vranju i Sremskoj Mitrovici za njih će biti izgrađeno više od 8.000 domova.

Organizator izložbe je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na čelu sa potpredsednicom Vlade Srbije Zoranom Mihajlović, kao i zaposleni u svim putarskim, železničkim i ostalim preduzećima pod okriljem ovog ministarstva. Izložba je otvorena do petka, a svi građani će moći da je posete u terminu od 12 do 17 časova.









VUČIĆ: ZA PET GODINA URADILI SMO VIŠE NEGO ZA PRETHODNIH 50





Izgradili smo, u oblasti infrastrukture, za poslednjih pet godina, više nego za prethodnih 50, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju multimedijalne izložbe "Srbija 2019 - godina infrastrukture: Ništa više nije daleko".





"Neka sam i malo preterao, neka je i u poslednjih 40 godina, svejedno je. Višestruko su bolji rezultati nego svih pre nas", rekao je Vučić i dodao da je sve urađeno u oblasti infrastrukture na ponos svih koji su deo svog rada i truda u to uložili.





Predsednik je istakao da se putevi, pruge, novi aerodromi ne grade sami od sebe, niti se same od sebe uvode nove avio linije, već samo ako je zemlja finansijski stabilna.





"Ništa od toga neće samo. Neko to mora da uradi, da prikupi novac. Da smo mogli, uradili bismo to od 2012. godine. Nažalost, nismo mogli, ali smo morali da sproveremo mere fiskalne konsolidacije, da uredimo zemlju, da bude domaćinska", rekao je Vučić.





Tada su, kaže, udareni temelji modernoj, finansijski dobro uređenoj zemlji, kakva je Srbija danas.





Kao primer uspešnog rada i napretka, izneo je podatak da je sa niškog aerodroma 2012. godine letelo 1.500 ljudi, a danas ih je 400.000.





"Skoro 300 puta više. Na jednog putnika 2012. godine, danas leti 300 putnika", rekao je Vučić.





Sutra idemo sa prvim letom od Lađevaca za Beč, rekao je Vučić i dodao daje pre šest godina na Koridoru10 bilo 34 miliona vozila, a sada je više od 60 miliona, da je Aerodrom Beograd imao tri milona putnika, a sada ih ima šest miliona.





Predsednik je primetio da je ono što je urađeno u okviru mnogih projekata, nailazilo na napade.





"Za svaki od puteva, možda se ljudi sada i ne sećaju, ali gde god da smo ašov zaboli, nailazili bismo na probleme. Neko je morao da rešava te probleme. Borili smo se, a zato je bila potrebna energija i hrabrost", rekao je Vučić.





Kao što je i moto izložbe, ništa više nije daleko, poručio je Vučić.









VUČIĆ:U APRILU U KINI NA POZIV PREDSEDNIKA SIA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da prihvata poziv kineskog kolege Si Đ ipinga da u aprilu poseti Kinu.





Vučić je preneo da je, na današnjem sastanku sa kineskom kompanijom Ziđin, koja je preuzela RTB Bor, od kineske ambasador Čen Bo dobio poziv predsednika Kine da poseti tu zemlju.





„ Potvrđujem da idem u aprilu u posetu Kini. Podsetio bih vas, ambasadorka, da ću biti mnogo tužan ako ne dođe do posete predsednika Sija Srbiji do kraja iduće godine, kako mi je potvrdio“, kazao je on na otvaranju izložbe o infrastrukturnim projektima.





Rekao je da se spremao dva dana da na kineskom nešto govori i kako bi se zahvalio. Ukazao je da je Ziđin mnogo pomogao Srbiji, te preneo da je, kada se sa predstavnicima te kompanije pojavio, pre godinu dana u Boru video kako su izgledali razočarani, kao da smo ih prešli, ali i da je video u njihovim očima odlučnost da naprave dobar psoao.





„ Neki su hteli da zatvore taj rudnik 2003.godine. Predsednik Si pomogli ste nam mnogo. Prošle godine je proizvodnja koncentrata bakra iznosila 41.000 tonu, a za 3,5 godine biće 250.000 tona. Samo to će nam doprineti napretku od jedan odsto BDP-a“, objasnio je Vučić .









VUČIĆ: PREDSTAVIĆEMO 28. DECEMBRA PLAN ZA BUDUĆNOST





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će 28. decembra sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima izložiti program "Srbija 2025".





Posle otvaranja multimedijalne izložbe "Srbija 2019 - godina infrastrukture", Vučih je novinarima rekao da će to biti plan za budućnost.





"Plan za budućnost kojim ćete se dodatno ponositi", poručio je Vučić i naglasio da je vidljivo koliko je Srbija napredovala.





Zahvalio je svima koji su, uprkos svim hajkama i harangama, podržavali posvećenost u radu.





"Bez njih ne bismo mogli pola onoga da uradimo što smo danas uradili", dodao je Vučić.





Najavio je da će za dva dana otvoriti deonicu auto-puta Obrenovac-Surčin, a 26. decembra novih 27 kilometara Ipsilon kraka Koridora 10 prema Kelebiji i mađarskoj granici.









VUČIĆ: POTREBNA ŠIROKA NARODNA KOALICIJA





Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić istakao je večeras da smatra da je potrebna široka, narodna koalicija ljudi koji vole zemlju, i da je, ako je nekome u njegovoj stranci stalo više do vlasti, onda mu to govori samo , u prilog tome da pravi takve vrste saveza.





Vučić je tako odgovorio na pitanje da pojedini funkcioneri iz SNS smatraju da koalicioni partneri na listi SNS ne zaslužuju toliku podršku i da li će opet ići sa njima na izbore.





„ Ja bih voleo kada bi uvek bilo samo kritike, a ne samo na račun nekog drugog iz naših redova. Zadovoljan sam saradnjom koju smo imali sa svima u našoj koaliciji“, rekao je on.





Vučić je kazao da je čuo da je neko rekao da PUPS ne zaslužuje obnoliko koliko je dobio i da misli da je PUPS bio dobar i korektnog partnera i da će tako biti i u budućnosti“, podvukao je on.





Poručio je stranačkim kolegama da, ako neko misli drugačije, to može da iznese





na Glavnom odgovoru SNS 29. decembra. „Voleo bih da tako sučelimo argumente. Mi smo demokratska stranka i može svako da kaže šta hoće, a kada se dogovorimo onda nastupamo jedinstveni“, rekao je on.









VUČIĆ: KINEZI RADE IZVANREDNO, FANTASTIČAN MOST SU SAGRADILI





Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da radnici iz Kine, koji su angažovani na infrastrukturnim projektima u Srbiji, rade odlično i da su sagradili fantastičan most preko Save i Kolubare, koji će biti otvoren u sredu.





"Kinezi rade izvanredno. Dođite prekosutra da obiđete taj veličanstveni most. To je preko vode sve vreme, preko Save i Kolubare, dve reke su premošćene", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li je kvalitet puteva koji rade Kinezi jednakog kvaliteta kao putevi koje rade Evropljani.





Vučić je naveo da ne zna ko tako nešto može i da kaže, jer Kinezi odlično rade i i izgradili su fantastičan most preko Save i Kolubare.





"Izuzetno rade", ponovio je Vučić i zahvalio ambasadorki Kine u Srbiji Čen Bo na podršci i radnicima iz Kine koji su angažovani na pojedinim projektima.









VUČIĆ: DRŽAVA SE VODI NA OZBILjAN NAČIN





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je onima koji ga optužuju za migrantsku krizu da prestanu s tim, jer se država vodi na ozbiljan način.





Upitan da prokomentariše optužbe iz SZS da je kriv za migrantsku krizu i da će naseliti Srbiju migrantima, Vučić je, ironično, odgovorio:





„ Jeste uticaj Srbije je ogroman na događaje u Avganistanu i Siriji. Mi smo velesila. Mi smo krivi za migrantsku krizu. Slušam već tri ili četiri godine te priče. Svake godine čim se pojavi reč migranti neki skoče i kažu - Vučić pravi parking zonu i hot spot za migrante“.





Ukazao je da, kada kaže primiće 50-oro dece, onda mu neki kažu „nećeš ovde“.





„ Prestanite s tim. Država se vodi na ozbiljan način. Svi ksenofobi ovog sveta, koji žele da razore ugled Srbije u svetu, se pronađu tu da tobož nešto štite“, naglasio je on.





Vučić je rekao da je to bio slučaj i kada je građen autoput do Čačka, podsećajući na slučaj hrast.





„ Tada su rekli „nemojte da radite bilo šta, imaćete problem s hrastom“. Otvaranjem tog autoputa spasili smo 20 do 30 života“, konstatovao je on.





Vučić je kazao da je neko morao da preseče i radi i kada su govorili protiv Beograda na vodi.





„ Neko mora da ima hrabrosti, strpljenja i trpeljivosti“, poručio je on.





ZORANA mIHAJLOVIĆ: NAPRAVILI SMO VELIKE STVARI







MINISTARKA građevinarstva Zorana Mihajlović je istakla da je ove godine počela izgradnja četiri auto-puta, a da će sledeće godine biti sigurno još dva. Moj utisak svih oivih godina je da smo sa svakim kilometrom puta i pruge, sa svakomzgradom koja je krenula da niče u „Beogradu na vodi“, sa svakim dinarom uloženim u vodni saobraćaj vratili nadu da Srija može da napravi velike stvari – rekla je Mihajlovićeva.







– Ova godina pokazuje političku stabilnost Srbije i ona je njen rezultat.





