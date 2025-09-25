Dok sam se kako dvadesetogodišnjak sredinom osamdesetih spuštao s Banjice u grad, izdala me je stara "škoda" kojoj smo tepali "hiljadu mojih briga".

Novosti

Prvi koji se zaustavio da mi pruži kablove spasa bio je momak stranog akcenta, sa maramom oko vrata. Ništa neobično. Bio je Beograd u to vreme pun nesvrstanih studenata. Mašina je kresnula. Kada sam ga pitao kako da mu zahvalim, spremno je poručio: "Uzvikni sa mnom živela Palestina!" Ostao sam zatečen.

U to vreme, Palestinu su uveliko kao državu priznavali na Istoku. Uradili su to SSSR, Kina, među ostalima i Jugoslavija. Odnosi s Izraelom zbog toga nisu bili na nekoj zavidnoj visini. S druge strane, Zapad je zazirao od Palestinaca. Podozrivost ih je odvajala od PLO na čelu s Jaserom Arafatom, koja se kristalisala kao legitimni predstavnik palestinskog naroda, ali koju su u Parizu, Londonu i Bonu i dalje smatrali terorističkom organizacijom. Prirodno, veze Zapada s Izraelom bile su na zavidnom nivou.

Nesrećna Palestina uvek je bila na vetrometini između Istoka i Zapada, evropskih levičara i desničara, izraelskih sledbenika i antisemita. I danas suverenisti u Francuskoj zameraju levičarima da su "prisvojili" palestinsku zastavu u svojoj političkoj borbi za veća socijalna prava na domaćem tlu. Marin Le Pen optužuje Makrona da je priznanjem Palestine priznao i Hamas, dok se Zapad nada da su oni koji su izvršili otmice položili oružje. Vreme će pokazati ko je bio u pravu.

Francuska, Velika Britanija, Belgija i drugi koji su ovih dana kolektivno udarili pečat na državu pretvorenu u pepeo, šut i krv, veruju da je upravo to put da se Izrael dovede za pregovarački sto. Levičari pozdravljaju "dobru, ali zakasnelu odluku" posle dve godine stradanja nejači, desničari uzvikuju da je to dekorativni pokušaj pranja savesti i da će ovaj potez samo još više ražestiti Izraelce. Neutralni posmatrači u Parizu ističu da je Makron kao inicijator priznanja u UN odigrao "partiju političkog pokera na blef". Kamo lepe sreće da ovaj njujorški kec iz rukava na Bliski istok konačno donese mir.