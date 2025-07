NEĆE MOĆI: Antisemitizam i antisrbizam

ŠTA dobijamo ako iste aršine koje neki koriste da bi dokazali antisemitizam primenimo na odnos prema Srbima i Srbiji?

Verujem da je ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović napravio veliku grešku kada je izjavio da "grupe koje su okupirale fakultete, jasno i nedvosmisleno iskazuju antisemitsko opredeljenje i stavove, što mora biti osuđeno". Pod uslovom, naravno, da je nedeljnik "Vreme" na svom sajtu ispravno preneo njegove reči.

Opet, naravno, ne mislim da je pogrešio što smatra da antisemitizam mora biti osuđen, nego što je jednoj vrlo heterogenoj grupi, kojoj je jedini zajednički imenilac mržnja prema Aleksandru Vučiću, pripisao jedinstvo i u ovom pitanju. Bez obzira na to što među njima svakako da ima i antisemita, to im nije opšta karakteristika. Daleko od toga.

Razumem, međutim, na šta je Starović na panelu "Partnerstvo Srbije, Izraela i SAD u borbi protiv antisemitizma" ovim želeo da ukaže, iako se, čini mi se, vrlo nespretno izrazio. Njegov dodatak da je "najnoviji oblik antisemitizma koji dolazi sa levice evidentiran u Sjedinjenim Američkim Državama uvezen i u Srbiju, gde se može uočiti kroz studentske i plenumske pokrete", baca malo drugačije svetlo na njegovu misao.

Istina je da deo naših politički aktivnih studenata, posebno onih što blokiraju, voli da usvaja strane trendove svih vrsta. Na primer krvavu šaku za koju ih je još onomad najčuveniji živi lovac na naciste, bivši direktor jerusalimske kancelarije Centra "Simon Vizental" Efraim Zurof, u autorskom tekstu za "Džeruzalem post", upozorio da je simbol koji koristi Hamas i koji je zabranjen u brojnim evropskim državama. Naravno, posle ovoga naša "demokratska elita" je Zurofa zasula drvljem i kamenjem jer "lupeta gluposti" (glumica Svetlana Bojković) i upozorila da time "jevrejsku zajednicu u Srbiji dovodi u opasnost" (opskurni Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu kojem nije toliko cilj istina o stradanju Jevreja u Srbiji, koliko da za taj zločin budu okrivljeni Srbi). Ili trend "ko ne skače, taj je ćaci" po uzoru na kijevske majdance koji su uzvikivali "ko ne skače, taj je Moskalj" (pogrdan naziv za Ruse).

Nije me, međutim, Starovićeva izjava, koliko god se s njom ne slagao, inspirisala na pisanje ovog teksta nego reagovanje istoričara koji radi u Fondu za humanitarno pravo Nataše Kandić Bojana Đokića u listu "Danas", u kojem on za antisemitizam još pogrešnije optužuje "provladine medije" tvrdeći da su oni "jedini koji podgrevaju antisemitizam u Republici Srbiji". "Ukoliko se obrati pažnja, svakome je uočljivo da se u drugom Dnevniku Radio-televizije Srbije gotovo svakodnevno pojavljuju informacije o broju ubijenih Palestinaca u Gazi. Posebno apostrofirajući da su ih izraelske snage ubile, a da se istovremeno ne navodi da li su u pitanju pripadnici Hamasa", piše ovaj istoričar.

Ovakvim izveštavanjem se, tvrdi Đokić "u javnosti stvara percepcija da Izrael ubija samo civile u Gazi i tako izgrađuje mržnja prema Izraelu i jevrejskom narodu među građanima Republike Srbije", a "poseban akcenat je stavljen, u gotovo svim provladinim medijima, da Izrael ne dopušta dostavljanje hrane Palestincima u Gazi".

Ja sad ne razumem. O tome da Izrael blokira, ili makar veoma otežava dostavljanje hrane stanovnicima Gaze izveštavaju svi ozbiljniji mediji na ovome svetu od agencija Rojters i AP, preko "Fajnenšel tajmsa" i Bi-Bi-Sija, do lista "Tajms of Izrael". Da li ovaj istoričar veruje da RTS ne bi trebalo da izveštava o sukobima u Gazi, ili bi trebalo da krije broj ubijenih? Treba da ćuti o tome ko ih je ubio? Da se ne navodi da li su u pitanju pripadnici Hamasa ili civili nije istina.

Ali istoričar Đokić svakako ima pravo na svoje mišljenje i stav da ovo predstavlja antisemitizam. Pitanje koje se meni ovde postavlja jeste da li on isto takvo mišljenje ima i spram izveštavanja o Srbima, uključujući i ono lista za koji povremeno piše kolumne, lista čiji brojni novinari poput Snežane Čongradin ne mogu ni o jednoj temi da pišu, a da ne pomenu srpske zločine i "genocid" u Srebrenici. Ako je antisemitizam ne napisati jasno koliko je među Palestincima ubijenim u Pojasu Gaze bilo pripadnika Hamasa, nije li antisrbizam pisati o žrtvama "genocida" u Srebrenici i ne napisati koliko je među njima bilo pripadnika tzv. Armije BiH? A ispostavlja se da ih je bilo mnogo - prema nekim istraživanjima čak 77,28 odsto. Da li je antisrbizam bio kada su mediji i strani, i domaći (uključujući i one luksemburške) tvrdili da su srpske snage blokirale isporuku hrane u "opsednuto" Sarajevo ili "opkoljenu" Srebrenicu?

U svom "Optužujem", Đokić navodi i da je znak antisemitizma to što se u medijima potencira "pitanje broja nastradalih (ne ubijenih, prim. aut.) u izraelskim akcijama, a kao refleksija se javlja utisak da je Izrael glavni krivac za sve što se dešava" i podseća da je "masakr od 7. oktobra koji su sproveli pripadnici terorističke organizacije Hamas doveo do rata u Gazi". Da li se utisak da je Srbija glavni krivac za sve što se desilo "refleksija" toga što mediji objavljuju krajnje sporan, da ne kažem paušalan broj od 8.732 ubijenih u Srebrenici (Haški tribunal nikada nije potvrdio ovaj broj, u presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću se pominje "ne manje od", odnosno "više od" 7.000)? Da li je antisrbizam što niko od njih ne podseća na masakre koje su sproveli pripadnici terorističke 28. divizije tzv. Armije BiH pod komandom Nasera Orića oko Srebrenice i da su oni doveli do upada srpskih snaga u tu enklavu?

U slučaju da sam u pravu, bio bi red da istoričar Bojan Đokić po istom aršinu po kom je "provladine medije" optužio za antisemitizam, za antisrbizam optuži i one "nevladine", uključujući i onaj za koji piše. Nije valjda da ga izveštavanje o Izraelcima i Izraelu koje percipira kao "nepravedno" više nervira nego ono o Srbima i Srbiji? Ili je ovo drugo pravedno?