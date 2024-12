ŽELjU mađarskog premijera Viktora Or­bana da se napravi barem mali korak u Ukrajini tako što bi se proglasilo božićno primirje, u Kijevu su ne samo odbili nego su ga i izvređali.

Novosti

Militantni savetnik predsednika Vladimira Zelenskog, sveznadar Mihail Podoljak, kazao je da je predlog besmislen i ima za cilj samo da Orbana reklamira kao mirotvorca.

Moskva je već predlagala da se ne puca 6. i 7. januara 2023. i tada se ruska vojska zaista pridržavala primirja za Božić, ali su bezbožnici iz Kijeva odbili, što i ne čudi jer su ovih godina organizovali najveći progon sveštenika kanonske pravoslavne crkve u novijoj istoriji. Uzgred su promenili i crkveni kalendar da bi se umilili Zapadu.

No, zanimljivije je to da su odbili predlog Orbana da se povodom praznika organizuje velika razmena zarobljeni­ka. Nažalost, to sabotiraju, jer Zelenskog zanima povratak kući samo ekstremnih nacionalista zarobljenih u čeličani "Azovstalja" u Marijupolju i oficira. To su oni koji su po za­robljavanju skinuli košulje ispod kojih su bile tetovaže sa likovima Stepana Bandere pa sve do Hitlera.

Kod poslednje razmene Moskva je predložila Kijevu spisak od 935 ukrajinskih zarobljenika, ali je ukrajinsko rukovodstvo odlučilo da vrati samo 279 svojih vojnika.

Objašnjenje za tu bezdušnost je da su se ostali predali i zato su završili u ropstvu.

Dakle, trebalo je da poginu ili da postanu invalidi ne bi li ih Zelenski požalio.

Naravno da se nameće pitanje kako državni vrh Ukrajine fa­šistima daje prednost pred drugim zarobljenim vojnicima. Na taj način se udvara ultranacionalistima kojih se najverovatnije najviše i boji šta bi mu mogli uraditi kad se rat jednog dana završi.

Zelenski i njegovi saradnici su obećava­li da će vojevati dok ne dođu na granice Ukrajine pre 2014. godine. A kakvo je sada stanje na frontu najverovatnije da će izgubiti najmanje petinu teritorije. Taj isti Zelenski je do­bio predsedničke izbore na antiratnoj retorici, a kasnije se zbližio sa ultranacionalistima i fašistima. I zato će ga na kraju rata stići božja kazna.