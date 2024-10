SRBI se pitaju u Crnoj Gori! To im za pravo daju rezultati popisa na koje se čekalo više od deset meseci. Svaka treća familija je srpska, svaki pravoslavac veruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dok je za 43,18 odsto građana maternji jezik srpski.

V.K.

I sada se očekuje da nadležne institucije u državi i političari prihvate ovu realnost i odmah krenu u proceduru normiranja srpskog jezika kao službenog i smeste ga tamo gde mu je mesto - Ustav Crne Gore. I ne samo jezik nego i trobojku! Valjda će se naći kompromis i za državnu himnu i skratiti je za dva stiha koje je pridodao ratni zločinac i ustaša Sekula Drljević. Sve to neće ići glatko, jer će u parlamentu biti potrebno sabrati 54 od 81 poslanika koji će pritisnuti taster za ove promene, a potom sve to narod overiti na referendumu. Nažalost, srbomrsci već urliču po Montenegru poručujući da će svim sredstvima braniti Crnu Goru od okupacije "srpskog sveta".

U tome očekuju podršku zapadnih sila, čak i NATO! Kao da su zaboravili bombe Alijanse koje su sejale smrt po Crnoj Gori i Srbiji. Ni one nisu ubile srpski identitet, pa neće ni nove pretnje saboraca Mila Đukanovića. Jer, pukao je novi montenegrinski pokušaj etničkog inženjeringa kojim su decenijama u prošlosti činili sve da projekat crnogorske državnosti definišu kao antisrpski. Čak je i lider Demokrata Aleksa Bečić ovih dana progovorio i priznao da je 2007. učinjena nepravda kada srpski jezik nije tretiran "bratski i jednako kao crnogorski".

Iako su usta crnogorskih zvaničnika puna evropskih i demokratskih tekovina došlo je vreme da to potvrde sada pečatom da su i Srbi konstitutivni narod u Crnoj Gori. Bez obzira na to što nisu ni svi Srbi, od mora do Durmitora, zadovoljni rezultatima popisa, jer sumnjaju da je i ovaj "friziran" na njihovu štetu, zarad mira u kući. Jer, čuveni softver zbog koga je propalo čak šest tendera "sjargao" je u Podgoricu i onda samo tri-četiri dana pre objave rezultata popisa bio na usluzi građanima da provere da li su podaci verno preneti na popisni listić, da bi potom naprasno bio ugašen!