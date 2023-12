POZIV STRANCIMA UDAR NA TEMELJE UN I SUVERENOST: Koliko je ostvarljiva ideja opozicije o međunarodnoj istrazi o navodnoj krađi na izborima

MEĐUNARODNA istraga izbora sprovedenih 17. decembra, koju ovih dana traže iz prozapadne opozicije, ali i neki evroparlamentarci, bila bi kršenje Rezolucije Ujedinjenih nacija o mešanju u izborne procese. Jedino Organizacija evropske bezbednosti i saradnje (OEBS), čiji su posmatrači nadzirali proces glasanja, ima legitimnu osnovu da ocenjuje da li su izbori bili slobodni i fer - saglasni su sagovornici "Novosti".

Evroposlanica Viola fon Kramon i nekoliko njenih kolega predložili su međunarodnu istragu o navodnoj krađi glasova, to je podržano i od dela opozicije sa liste "Srbija protiv nasilja" koja protestuju ispred zgrade RIK. OEBS je izneo stav da su parlamentarni izbori u Srbiji tehnički bili dobro sprovedeni i vođeni i da su biračima ponudili adekvatan izbor političkih alternativa. Sam dan izbora, navodi se, generalno je prošao bez nepravilnosti, ali su bili pristuni izolovani incidenti fizičkih napada. Kompletan izveštaj u kojima će se naći i zamerke, kao i preporuke biće gotov za nekoliko nedelja. Osim toga, SPN i ostali učesnici u trci tražili su i prihvatili izborne uslove koji su dogovoreni upravo sa ODIHR.

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović kaže za "Novosti" da jedino OEBS odnosno kancelarija ODIHR koja se bavi izborima ima legitimnu osnovu da ocenjuje proces.

- Svi drugi faktori, organizacije, pojedinci, stranci, ambasade, diplomate mogu imati zapažanja i zahteve, ali ti njihovi stavovi nemaju utemeljenje u sistemu kao što ima posmatračka misija OEBS. Posmatrači će pripremiti izveštaj koji će biti verifikovan na organima OEBS u Beču i onda on dolazi do srpskih institucija koje donose konačnu odluku. Po međunarodnom pravu i Povelji UN niko nema pravo da se meša u izborni proces suverene države koje su dužne su da poštuju standarde OEBS i UN. Generalna skupština UN je donela Rezoluciju o zabrani mešanja u izborne procese. Moraju se slediti institucije međunarodnog značaja koje imaju svoje procedure, ocene i među njima je najmerodavniji OEBS. Niko nema pravo da vrši istragu u suverenoj zemlji, to se kosi sa suverenitetom.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da izbori u Srbiji još nisu gotovi i da svaka primedba na regularnost mora da se proveri temeljno:

- Verujem da će relevantne vlasti, posebno u Beogradu, da isprate sve primedbe na neregularnosti i preduzmu adekvatne mere u skladu sa procedurama i merama. Ako treba negde i da se ponove izbori. Potrebno je poverenje, to se tiče svih nivoa, republičkog i lokalnog. Bitno je da novi srpski parlament i vlada prate preporuke svih posmatračkih misija, ali i primedbe, kao i ceo izveštaj misije OEBS koji će biti objavljen narednih nedelja. Neću da ocenjujem izbore, jer nam treba detaljniji izveštaj misije OEBS. Složiću se sa onim što je rekao visoki predstavnik Borelj i drugi, a to je da smo zabrinuti brojem primedaba o različitim vrstama nepravilnosti, to treba ispitati temeljno.

Novo glasanje 30. decembra NOSILAC liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić je i juče nastavila štrajk glađu tražeći ponavljanje izbora u Beogradu. Republička izborna komisija, prema rečima predsednika Vladimira Dimitrijevića, "nije nadležna za taj zahtev". On je kazao da će se izbori na republičkom nivou ponoviti na 28 biračkih mesta 30. decembra. Programski direktor CeSID-a Ivo Čolović izjavio je da bi poništavanje beogradskih izbora, onako kako to traži lista "Srbija protiv nasilja", bio presedan u srpskom izbornom pravu. - Koliko znam, mislim da bi jedino Ustavni sud mogao da donese odluku o poništavanju beogradskih izbora. Trenutno je to na dugačkom štapu, tako da nisam siguran da će se tako nešto desiti. Može da dođe do poništavanja izbora na pojedinim biračkim mestima - objasnio je on. Inače, posle izbora 1996. godine OEBS je imao zamerke na regularnost izbora, ljudi su izašli na ulice i onda je početkom ferbuara na zahtev tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića donet leks specijalis kojim je priznata pobeda opozicije u prestonici.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je tokom čitave predizborne kampanje bilo potpuno jasno da opozicija okupljena ispred liste "Srbija protiv nasilja" priprema proteste:

- Deo opozicije pokušava da dobije vlast putem revolucije na ulici. Mi smo rekli u svakom trenutku, ukoliko glas naroda bude takav da neko drugi ima poverenje, mi ćemo čestitati i idemo u opoziciju.

Komentarišući optužbe opozicije u vezi sa glasanjem građana iz Republike Srpske, Brnabićeva je objasnila da su ti ljudi građani Srbije:

- Baš kao što neko ko je državljanin Srbije, a živi 15, 20 godina ili 25 godina u Londonu, ima pravo da glasa i glasa. I tim glasovima se oni ponose, ali kad glasa neko iz Republike Srpske koji tu živi praktično, onda oni ne mogu. Granicu između Republike Srpske i Srbije je ukupno na izborni dan prešlo 20.368 ljudi. Tu su i stranci, mnogo njih su ljudi koji nemaju naše državljanstvo, i mnogo njih deca. Opozicija bije ljude ispred Republičke izborne komisije, pokušavaju nasilno da uđu sa hladnim oružjem, sa palicama, pendrecima, noževima i tako dalje. Zato što ne znaju da Republička izborna komisija nije nadležna za izbore u gradu Beogradu.

Puhalo: Ne krivite obične ljude POLITIČKI analitičar iz Banjaluke Srđan Puhalo govorio je juče za N1 o optužbama liste "Srbija protiv nasilja" da su ljudi iz Republike Srpske dovoženi da glasaju i da su izbori tako "pokradeni". - Morate imati u vidu da se u Republici Srpskoj dobijanje srpskog državljanstva doživljava kao patriotski čin, a odlazak u Srbiju na glasanje kao simbolična poruka da ne postoji granica između nas, i to je tako dugi niz godina. Oko 12.500 ljudi u Republici Srpskoj je imalo pravo glasa u Srbiji na ovim izborima, a od toga je tek polovina izašla! To nije procenat koji može da utiče na rezultat. Nemojte da krivite obične male ljude za to - kazao je Puhalo.