NIZOVI: Lilestrem kao mašina

Ivan Dobrilović

31. 10. 2025. u 12:15

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

POBEDE

Lilestrem (Norveška 2) 15

Kokimbo (Čile 1) 13

Den Hag (Holandija 2) 10

TNS (Vels 1) 9

Bajern (Nemačka 1) 8

Univ. Katolika (Čile 1) 7

NEREŠENI

Atalanta (Italija 1) 5

Jelgava (Letonija 1) 4

Luvije (Belgija 1) 4

Os (Holandija 2) 4

Feroviarija (Brazil 2) 3

Botafogo SP (Brazil 2) 3

PORAZI

Tim Toren (Švedska 3) 13

Talina (Estonija 1) 11

Adana Demir (Turska 2) 10

Švajnfurt (Nemačka 3) 7

Nadžma (S. Arabija 1) 6

AVS (Portugalija 1) 6

0-2

Urakan (Argentina 1) 11

Aldosivi (Argentina 1) 9

Stouk (Šampionat) 9

Brekli (Engleska NL) 8

Derbi (Šampionat) 8

Instituto (Argentina 1) 8

2-3

Barakaldo (Španija 3) 8

Erzurum (Turska 2) 8

Sautend (Engleska NL) 8

Uši (Švajcarska 2) 8

Voterford (R. Irska 1) 8

Vest hem (Engleska PL) 7

3+

Levadia (Estonija 1) 12

Adana Demir (Turska 2) 11

Lilestrem (Norveška 2) 11

Santander (Španija 2) 11

Žilina (Slovačka 1) 10

Vintertur (Švajcarska 1) 9

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

