NIZOVI: Lilestrem kao mašina
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Lilestrem (Norveška 2) 15
Kokimbo (Čile 1) 13
Den Hag (Holandija 2) 10
TNS (Vels 1) 9
Bajern (Nemačka 1) 8
Univ. Katolika (Čile 1) 7
NEREŠENI
Atalanta (Italija 1) 5
Jelgava (Letonija 1) 4
Luvije (Belgija 1) 4
Os (Holandija 2) 4
Feroviarija (Brazil 2) 3
Botafogo SP (Brazil 2) 3
PORAZI
Tim Toren (Švedska 3) 13
Talina (Estonija 1) 11
Adana Demir (Turska 2) 10
Švajnfurt (Nemačka 3) 7
Nadžma (S. Arabija 1) 6
AVS (Portugalija 1) 6
0-2
Urakan (Argentina 1) 11
Aldosivi (Argentina 1) 9
Stouk (Šampionat) 9
Brekli (Engleska NL) 8
Derbi (Šampionat) 8
Instituto (Argentina 1) 8
2-3
Barakaldo (Španija 3) 8
Erzurum (Turska 2) 8
Sautend (Engleska NL) 8
Uši (Švajcarska 2) 8
Voterford (R. Irska 1) 8
Vest hem (Engleska PL) 7
3+
Levadia (Estonija 1) 12
Adana Demir (Turska 2) 11
Lilestrem (Norveška 2) 11
Santander (Španija 2) 11
Žilina (Slovačka 1) 10
Vintertur (Švajcarska 1) 9
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
