TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

Vukašin Miljković

01. 09. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Foto Profimedia

ARGENTINA NASIONAL B

19.00 Agropekaurio - Almirante Braun GG (sa 2,50 na 2,25)

ŠPANIJA 4

19.30 Viljareal B - Alkorkon 2 (sa 3,10 na 2,70)

21.30 Marbelja - Real Mursija 1 (sa 2,60 na 2,40)

LA LIGA 2

21.30 Leganes - Deportivno La Korunja GG (sa 2,00 na 1,83)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum