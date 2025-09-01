KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ARGENTINA NASIONAL B
19.00 Agropekaurio - Almirante Braun GG (sa 2,50 na 2,25)
ŠPANIJA 4
19.30 Viljareal B - Alkorkon 2 (sa 3,10 na 2,70)
21.30 Marbelja - Real Mursija 1 (sa 2,60 na 2,40)
LA LIGA 2
21.30 Leganes - Deportivno La Korunja GG (sa 2,00 na 1,83)
