TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Vukašin Miljković

21. 08. 2025. u 13:45

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

FOTO: Profimedia

FINSKA 3

17.30 JJK - Atlantis UG 3+ (sa 1,60 na 1,44)

LIGA EVROPE KVALIFIKACIJE

18.00 Rozbenborg - Majnc UG 3+ (sa 1,85 na 1,75)

19.00 Malme - Sigma Olomuc UG 0-2 (sa 2,10 na 1,66)

19.00 Bran - AEK Larnaka GG (sa 2,10 na 1,90)

LIGA KONFERENCIJA KVALIFIKACIJE

19.00 Volfsberger - Omonija UG 0-2 (sa 1,80 na 1,61)

19.00 Hamrun - Riga 1 (sa 3,60 na 2,87)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije