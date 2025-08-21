KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
FINSKA 3
17.30 JJK - Atlantis UG 3+ (sa 1,60 na 1,44)
LIGA EVROPE KVALIFIKACIJE
18.00 Rozbenborg - Majnc UG 3+ (sa 1,85 na 1,75)
19.00 Malme - Sigma Olomuc UG 0-2 (sa 2,10 na 1,66)
19.00 Bran - AEK Larnaka GG (sa 2,10 na 1,90)
LIGA KONFERENCIJA KVALIFIKACIJE
19.00 Volfsberger - Omonija UG 0-2 (sa 1,80 na 1,61)
19.00 Hamrun - Riga 1 (sa 3,60 na 2,87)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
