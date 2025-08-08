MILAN ĐURICA: "Plasman u Ligu šampiona je siguran!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.
Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
UŽIVAJTE U NAJNOVIJOJ EPIZODI!
Za najbolje tipove zapratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tik-toku
Preporučujemo
ŠAMPION KREĆE U ODBRANU TITULE: Galatasaraj otvara sezonu protiv neubedljivog Gazijantepa
08. 08. 2025. u 09:12 >> 12:06
FAHRUDIN OMEROVIĆ: Galata strašna sa Osimenom
08. 08. 2025. u 07:30
TIP PREDLAŽE – DANSKA 1: Sa Kopenhagenom nema kiksa
08. 08. 2025. u 12:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
08. 08. 2025. u 07:05
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)