TIP ostali sportovi

PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira NHL ligu

Мистер Типстер

09. 04. 2026. u 12:45

NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između četvrtka i petka.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира НХЛ лигу

Justin Tang / Zuma Press / Profimedia

NHL

00.45 Njujork ajlanders - Tronto mejpl lifs ukupno golova 4-7 (1.60)

01.00 Nju Džerzi devils - Pitsburg pengvins ukupno golova 4-7 (1.62)

01.00 Otava senators - Florida panters ukupno golova 4-7 (1.60)

Ukupna kvota: 4.15

