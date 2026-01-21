KO ĆE POGAĐATI IZA LINIJE 6,75? Edvards ubacuje barem tri trojke,
ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki igrača.
Evroliga
20.30 Vejd Boldvin +0,5 (1,45)
20.30 Met Morgan +1,5 (1,65)
20.30 Nando De Kolo -1,5 (1,90)
Kvota: 4,55
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
21. 01. 2026. u 08:17
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
21. 01. 2026. u 16:00
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.
21. 01. 2026. u 16:07
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
Brat fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav juče u Beogradu.
21. 01. 2026. u 08:34
Komentari (0)