KO ĆE POGAĐATI IZA LINIJE 6,75? Edvards ubacuje barem tri trojke,

Marko Milosavljević

21. 01. 2026. u 13:00

ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki igrača.

КО ЋЕ ПОГАЂАТИ ИЗА ЛИНИЈЕ 6,75? Едвардс убацује барем три тројке,

Foto: Depositphotos

Evroliga

20.30 Vejd Boldvin +0,5 (1,45)

20.30 Met Morgan +1,5 (1,65)

20.30 Nando De Kolo -1,5 (1,90)

Kvota: 4,55

