KO ĆE BITI RASPOLOŽEN?: Hampus Vane će "rešetati" sa krila, Luka Cindrić preuzima odgovornost
ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja datih golova rukometaša Hrvatske i Danske.
Sreda
20.30 Hampus Vane +3,5 (1,85)
20.30 Luka Cindrić +3,5 (2,55)
Kvota: 4,72
