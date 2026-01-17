ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
OVOG vikenda se igraju mečevi 15. kola ABA lige, a mi smo za vas spremili nove predloge.
ABA liga
16.00 Deron Rasel +14,5 (1,85)
16.00 Dvejn Bejkon +13,5 (1,85)
16.00 Avudu Abas -8,5 (1,74)
Kvota: 5,96
