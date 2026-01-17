JUČE SMO PROŠLI! Pogledajte današnje tipove za ljubitelje odbojke
RUTINSKI smo pogodili sva jučerašnja tri predloga, istome se nadamo i danas.
Dobitni tiket možete "čekirati" OVDE, a evo i novih tipova:
Odbojka
16.00 Nilufer (Ž) - THJ (Ž) ukupno poena prvi set +45,5 (1,80)
18.00 Verona - Kuneo hendikep setova 1 (-2,5) (1,55)
Ukupna kvota: 4,41
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija
17. 01. 2026. u 07:20
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)