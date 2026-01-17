TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Pogledajte današnje tipove za ljubitelje odbojke

В.М.

17. 01. 2026. u 14:00

RUTINSKI smo pogodili sva jučerašnja tri predloga, istome se nadamo i danas.

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete "čekirati" OVDE, a evo i novih tipova:

Odbojka

16.00 Nilufer (Ž) - THJ (Ž) ukupno poena prvi set +45,5 (1,80)

17.30 Jastšembski - Zaksa 1 (1,58)
18.00 Verona - Kuneo hendikep setova 1 (-2,5) (1,55)

Ukupna kvota: 4,41

