TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET: Tipovi sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 09:15

TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

ВАТЕРПОЛО ТИКЕТ: Типови са Европског првенства

Ognjen Stojanović Foto N. Paraušić

Evropsko prvenstvo

12.45 Turska - Slovačka 1 (2,20)

20.30 Grčka - Hrvatska 1 (1,98)

Kvota: 4,36

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: Destruktivan stav Londona

STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: "Destruktivan stav Londona"