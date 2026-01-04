PROTIV REALA SU ODIGRALI SAVRŠENO PRVO POLUVREME: Dubai nije imao snage da napravi senzaciju
KOŠARKAŠI Dubaija će u 14. kolu ABA lige gostovati Splitu.
Izabranici Jurice Golemca su odigrali savršeno prvo poluvreme protiv Real Madrida, ali nisu imali dovoljno snage da prednost i zadrže.
Na poluvremenu su imali zalihu od 14 poena, međutim, nakon 40 minuta igre rezultat je glasio 107:93 u korist Reala.
Dvejn Bejkon je sa 26 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, pratio ga je Mekinli Rajt sa 14.
Dubai danas odrađuje posao u ABA ligi i verujemo da će ostvariti rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: H2 10,5 (kvota 1,90)
