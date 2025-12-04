KAKO ĆE DANAS IZGLEDATI PARTIZAN? Crno-beli sezonu nastavljaju bez čoveka koji je sastavio ovaj tim
KOŠARKAŠI Partizana će u 14. kolu Evrolige ugostiti Bajern Minhen.
Mnogo toga se izdešavalo u crno-belom u proteklom periodu i pitanje je kako se sve to odrazilo na ekipu.
Nakon skoro četiri i po godine, klub sa klupe više neće voditi Željko Obradović, najtrofejniji stručnjak u istoriji evropske košarke je dao ostavku.
Nije Partizanu išlo sve glatko, beeležio je loše rezultate i do ovog iskoda je moralo da dođe.
"Bavarci" su svesni situacije i danas će imati dodatnu motivaciju da čitavu situaciju orkenu u svoju korist.
Imaju crno-beli daleko kvalitetniji sastav od današnjeg protivnika, ali pitanje je da li danas to može doći do izražaja.
Verujemo da će se igrati u brzom ritmu i da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)
