KAKO ĆE DANAS IZGLEDATI PARTIZAN? Crno-beli sezonu nastavljaju bez čoveka koji je sastavio ovaj tim

KOŠARKAŠI Partizana će u 14. kolu Evrolige ugostiti Bajern Minhen.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Mnogo toga se izdešavalo u crno-belom u proteklom periodu i pitanje je kako se sve to odrazilo na ekipu.

Nakon skoro četiri i po godine, klub sa klupe više neće voditi Željko Obradović, najtrofejniji stručnjak u istoriji evropske košarke je dao ostavku.

Nije Partizanu išlo sve glatko, beeležio je loše rezultate i do ovog iskoda je moralo da dođe.

"Bavarci" su svesni situacije i danas će imati dodatnu motivaciju da čitavu situaciju orkenu u svoju korist.

Imaju crno-beli daleko kvalitetniji sastav od današnjeg protivnika, ali pitanje je da li danas to može doći do izražaja.

Verujemo da će se igrati u brzom ritmu i da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA