EVO JOŠ JEDNOG TIKETA ZA DANAS: Predlozi za granice poena košarkaša
ZA danas smo vam spremili tri košarkaša iz NBA lige.
Nedelja
23.00 Lauri Markanen +26,5 (1,91)
3.30 Rui Hačimura +12,5 (1,87)
3.30 Zajon Vilijamson +22,5 (1,90)
Kvota: 6,79
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
SELTIKSI SU SLAVILI U "ZELENOM GRADU": Kavalirsi žele osvetu
30. 11. 2025. u 10:42
PORTUGALCI ŠOKIRALI CRNU GORU: Grci rutinski odradili posao
30. 11. 2025. u 10:16
SRBIJA SE MUČILA NA STARTU KVALIFIKACIJA: "Orlovi" jure novu pobedu
30. 11. 2025. u 10:09
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za nedelju
30. 11. 2025. u 09:51
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
30. 11. 2025. u 14:29
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli
Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.
30. 11. 2025. u 20:29
Komentari (0)