OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

28. 11. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

Petak

18.00 Slovenija - Estonija +158,5 (1,85)

18.00 Mađarska - Finska +161,5 (2,30)

Kvota: 4,26

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Orlovi u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarka

0 9

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

