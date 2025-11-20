TIP ostali sportovi

KO ĆE PREKINUTI CRNI NIZ? Memfis dočekuje Kingse

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 11:32

KOŠARKAŠI Memfisa će u noći između četvrtka i petka ugostiti Sakramento.

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr

Obe ekipe su u katastrofalnoj formi i samo je pitanje ko će uspeti da nametne svoj stil igre.

Kingsi trenutno nemaju svetlih tačaka u igri, vezali su sedam poraza i samopouzdanje im je na najnižem mogućem nivou.

Sa druge strane, Grizliji su peti uzastopni poraz upisali tako što su izgubili od San Antonija.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +234,5 (kvota 1,85)

