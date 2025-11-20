KO ĆE PREKINUTI CRNI NIZ? Memfis dočekuje Kingse
KOŠARKAŠI Memfisa će u noći između četvrtka i petka ugostiti Sakramento.
Obe ekipe su u katastrofalnoj formi i samo je pitanje ko će uspeti da nametne svoj stil igre.
Kingsi trenutno nemaju svetlih tačaka u igri, vezali su sedam poraza i samopouzdanje im je na najnižem mogućem nivou.
Sa druge strane, Grizliji su peti uzastopni poraz upisali tako što su izgubili od San Antonija.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +234,5 (kvota 1,85)
