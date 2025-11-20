"MANEKENI" SU BILI STOPROCENTNI U DUPLOM KOLU: Hapoel čuva lidersku poziciju
KOŠARKAŠI Milana će u dvanaestom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Hapoel Tel Aviv.
"Manekeni" i oe sezone imaju problema sa porevredama, ali u dosadašnjem delu sezone imaju pozitivan skor.
Prošle nedelje su bili stoprocentni u duplom kolu, savladali su Asvel, a zatim i Olimpijakos.
Iako na terenu nije bilo Ševona Šildsa i Zeka Ledeja, ostatak tima je sjajno odradio posao.
U pobedi nad grčkim velikanom istakao se Kvin Elis sa 16 pogodaka, dok ga je pratio Armoni Bruks sa 15.
Sa druge strane, puleni Dimitrisa Itudisa su bili polovični, nakon pobede nad Baskonijom, poraženi su od Fenerbahčea.
Hapoel se trenutno nalazi na liderskoj poziciji zajedno sa Crvenom zvezdom i verujemo da će u ti ostati nakon ovog kola.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,63)
