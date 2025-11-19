KARI I BATLER NEDOVOLJNI PROTIV ORLANDA: "Ratnici" gostuju Majamiju

GOLDEN Stejt će u noći između utorka i srede gostovati Majamiju.

FOTO: Tanjug/AP

Voriorsima je prekinut niz od tri pobede, u prošlom kolu poraženi su od Orlanda rezultatom 121:113.

Stef Kari i Džimi Batler su kombinovano ubacili 67 poena, ali to nije bilo dovoljno da se sruše "magični".

Sa druge strane, Floriđani su nakon dva uzastopna poraza poraženi od Njujorka na svom terenu (115:113).

Verujemo da će granica poena u današnjem duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +232,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA