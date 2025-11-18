TIP ostali sportovi

MOGU I BEZ PRVE ZVEZDE: Sparsi su srušili Kingse

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 15:28

SAN Antonio i Memfis će odmeriti snage u noći između utorka i srede.

МОГУ И БЕЗ ПРВЕ ЗВЕЗДЕ: Спарси су срушили Кингсе

Tanjug/AP

Sparsi su u odsustvu Viktora Vembanjameuspeli da stignu do još jedne pobede, savladali su Sakramento na svom terenu rezultatom 123:110.

Diaron Foks je sa 28 poena i 11 asistencija bio najistaknutiji pojedinac u pobedničkom timu.

San Antonio je u dosadašnjem delu sezone upisao devet pobeda uz četiri poraza i trenutno se nalazi na petom smestu na Zapadu.

Verujemo da će i danas odigrati dobro pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata