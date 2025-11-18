MOGU I BEZ PRVE ZVEZDE: Sparsi su srušili Kingse

SAN Antonio i Memfis će odmeriti snage u noći između utorka i srede.

Tanjug/AP

Sparsi su u odsustvu Viktora Vembanjameuspeli da stignu do još jedne pobede, savladali su Sakramento na svom terenu rezultatom 123:110.

Diaron Foks je sa 28 poena i 11 asistencija bio najistaknutiji pojedinac u pobedničkom timu.

San Antonio je u dosadašnjem delu sezone upisao devet pobeda uz četiri poraza i trenutno se nalazi na petom smestu na Zapadu.

Verujemo da će i danas odigrati dobro pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,40)

