HARPER I VILSON SRUŠILI NEPTUNAS: Hapoel je vezao šest pobeda
KOŠARKAŠI Kluža će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Hapoel Jerusalim.
Izraelski predsatvnik je u jako dobroj formi, vezao je šest pobeda i igrao sa dosta samopouzdanja.
Iak, igrači Hapoela su na evrosceni upisali dva poraza, ali u prošlom kolu su savladali Neptunas rezultatom 110:93.
Kasijus Vinston je prikazao neverovatnu partiju, bivši igrač Bajern Minhena je ubacio 35 poena. Sjajan je bio i Harper koji je dodao 21.
Sa druge strane, ekipa Kluža je do četvrte pobede stigla tako što je savladala Manresu rezultatom 110:86.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +181,5 (kvota 1,92)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
LIGA EVROPE: Partizan uzima bodove u Španiji, Kil igra na gol više...
18. 11. 2025. u 09:20
PULENI SRPSKOG STRUČNjAKA MELjU: Turski predstavnik igra dobro na dva fronta
18. 11. 2025. u 09:00
BUDUĆNOST ŽELI JOŠ JEDAN TRIJUMF: Podgoričani igraju u ubrzanom ritmu
18. 11. 2025. u 08:45
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
18. 11. 2025. u 08:30
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)