TIP ostali sportovi

HARPER I VILSON SRUŠILI NEPTUNAS: Hapoel je vezao šest pobeda

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 09:40

KOŠARKAŠI Kluža će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Hapoel Jerusalim.

Foto: Profimedia

Izraelski predsatvnik je u jako dobroj formi, vezao je šest pobeda i igrao sa dosta samopouzdanja.

Iak, igrači Hapoela su na evrosceni upisali dva poraza, ali u prošlom kolu su savladali Neptunas rezultatom 110:93.

Kasijus Vinston je prikazao neverovatnu partiju, bivši igrač Bajern Minhena je ubacio 35 poena. Sjajan je bio i Harper koji je dodao 21.

Sa druge strane, ekipa Kluža je do četvrte pobede stigla tako što je savladala Manresu rezultatom 110:86.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +181,5 (kvota 1,92)

