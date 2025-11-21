ZVEZDA JURI BREJK U ŠPANIJI: Crveno-beli pucaju od samopouzdanja

CRVENA zvezda će u dvanaestom kolu Evrolige gostovati Valensiji.

FOTO: Ata images

Crveno-beli igraju sjanu košarku ove sezone i svesni su da mogu daleko da doguraju ukoliko ih posluži sreća.

Ipak, iste za sada nema, veliki broj igrača je povređen, ali to se za sada nije odrazilo na rezultate.

Treba naglasiti da se dvojica najbitnijih košarkaša večeras vraća u tim Džordan Nvora i Čima Monek.

Zvezda ove sezone igra jako dobro u tranziciji, Miler Mekitajer odlično otvara teren i saigrači ga prate u koraku.

Nekadašnji igrač Baskonije je ove sezone podigao nivo igre, mnogo je agresivniji i produktivniji u napadu.

Provodi veliki broj minuta na terenu, međutim, jasno je da se radi o jednom od fizički najspremnijih igrača u Evroligi.

Džered Batler je sve bolji, Amerikanac se još uvek privikava na evropski stil košarke, ali svojim individualnim potezima je u prošlom kolu rešio meč protiv Monaka.

Izabranici Saše Obradvića će danas biti na teškom gostovanju, Valensija igra sjajno pred svojim navijačima i jasno je dala do znanja svima da će morati da se pomuče na njihovom terenu.

Batlerova forma dodatno diže samopouzdanje ekipi, ali postavlja se pitanje u kakvom će ritmu danas biti Nvora i Moneke.

Eventualni brejk bi crveno-belima dao vetar u leđa pred nastavak evroligaške sezone.

Jako je bitno da Orbadovićevi puleni utakmicu otvore dobro kako bi se protivnik malo uzdrmao.

Verujemo da će Zvezda slaviti u Valensiji.