VEZALI SU I ČETVRTI PORAZ NA EVROSCENI: Dubai ima dosta problema sa povredama!

Marko Milosavljević

09. 11. 2025. u 11:00

KOŠARKAŠI Dubaija će u šestom kolu ABA lige ugostiti Studentski centar.

FOTO: Dubai Basketball

Tim iz Emirata ima dobar tim, ali trenutno ima velikih problema sa povredam i to se odrazilo na rezultate.

Vezali su izabranici Jurice Golemca četiri poraza u Evroligi, a poslednji su pretrpeli id Hapoelaa.

Odigrao je Dubai dobru napadačku košarku, ali je primio veliki broj poena, konačan rezultat glasio je 97:109.

Verujemoda će u duelu sa Podgoričanima granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: + 167,5 (kvota 1,85)

