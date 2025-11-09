VEZALI SU I ČETVRTI PORAZ NA EVROSCENI: Dubai ima dosta problema sa povredama!
KOŠARKAŠI Dubaija će u šestom kolu ABA lige ugostiti Studentski centar.
Tim iz Emirata ima dobar tim, ali trenutno ima velikih problema sa povredam i to se odrazilo na rezultate.
Vezali su izabranici Jurice Golemca četiri poraza u Evroligi, a poslednji su pretrpeli id Hapoelaa.
Odigrao je Dubai dobru napadačku košarku, ali je primio veliki broj poena, konačan rezultat glasio je 97:109.
Verujemoda će u duelu sa Podgoričanima granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: + 167,5 (kvota 1,85)
