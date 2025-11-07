TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

07. 11. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Petak

18.30 Igokea - Split -168,5 (1,90)

18.30 Anadolu Efes - Milano 1 (1,55)

19.00 Žalgiris - Valensija 1 (1,60)

Kvota: 4,71

